رش وتطهير المدرسة الثانوية الميكانيكية ومحطة السكة الحديد بأسيوط.. صور

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،اليوم الاثنين،حملة رش وتطهير مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية ومحطة السكة الحديد بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشآت ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناءًا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام إدارة التعليم الفني بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

انطلقت الحملة من أمام الديوان العام لتشمل 5 مراكز وحي بمشاركة معدات وسيارات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بحضور نواب رؤساء المراكز ثم انطلقت حملة برئاسة المحافظ لتستهدف رش وتطهير المدرسة الثانوية الميكانيكية وأقسامها المختلفة ثم محطة السكة الحديد ثم قياس درجات الحرارة للمواطنين قبل دخولهم محطة السكة الحديد للاطمئنان على صحتهم ثم استكمال أعمال رش وتطهير ميدان المحطة ومحطة الأتوبيس للنقل الجماعي بإستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب وبمشاركة أطباء الشركة للكشف على المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطهير بالكلور لكافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات مناشدًا كافة المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية المعتمدة ممثلة في وزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وعدم نشر أية معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم ( ٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية كما ناشد المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.



محافظ أسيوط يترأس حملة تطهير المدرسة الثانوية الميكانيكية ومحطة السكة الحديد



محافظ أسيوط يترأس حملة تطهير المدرسة الثانوية الميكانيكية ومحطة السكة الحديد



محافظ أسيوط يترأس حملة تطهير المدرسة الثانوية الميكانيكية ومحطة السكة الحديد



محافظ أسيوط يترأس حملة تطهير المدرسة الثانوية الميكانيكية ومحطة السكة الحديد



محافظ أسيوط يترأس حملة تطهير المدرسة الثانوية الميكانيكية ومحطة السكة الحديد



محافظ أسيوط يترأس حملة تطهير المدرسة الثانوية الميكانيكية ومحطة السكة الحديد