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رئيس مركز أبوكبير يتابع انتظام صرف المعاشات لليوم الثانى بالمرحلة الثانية

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:08 م
رئيس مركز أبوكبير يتابع انتظام صرف المعاشات لليوم الثانى بالمرحلة الثانية صرف المعاشات بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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 تابع المهندس وجيه صدقى أحمد رئيس مركز ومدينة أبوكبير، انتظام سير صرف أصحاب المعاشات لمستحقاتهم بمركز ومدينة أبوكبير لليوم الثانى من المرحلة الثانية اليوم الاثنين، يأتى ذلك فى إطار حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، وطبقا للخطة التى وضعتها الهيئة القومية للبريد لصرف المعاشات ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مستحقى المعاش من هم فوق الستين ولمنع التزاحم حفاظاً على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجد .

وتفقد رئيس المركز الأماكن التى يتم الصرف فيها لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، سيقومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الموافق الخامس 5 والسادس 6 والسابع  7 من شهر أبريل الجارى .

وناشد رئيس المركز أرباب المعاشات بضرورة الإلتزام بالأيام المحددة لصرف معاشهم مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على تخفيف حدة التكدس والازدحام أمام مكاتب البريد وماكينات الصراف والمنافذ التى تم تحديدها حفاظا على سلامتهم وصحتهم .

الجدير بالذكر أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه ، سيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس الموافق الثامن 8 والتاسع 9 من شهر أبريل الجارى ، واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل يكون الصرف متاحًا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.

 

تنظيم صرف المعاشات
تنظيم صرف المعاشات

 

داخل البريد
داخل البريد

 

 

صرف المعاشات
صرف المعاشات

 

 


الشرقية

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