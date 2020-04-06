رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير منطقة أبو شاهين العشوائية

الغربية - عادل ضرة

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى اعمال التطوير التي تشهدها الخاصه بمنطقة ابو شاهين والمدرجة ضمن المناطق العشوائية بمدينة المحلة، حيث تم تقسيم اعمال التطوير لمنطقتين الأولى وتضم منطقة السوق والفرن و العمارات المجاوره ويتم فيها تغيير خطوط الصرف المنزليه والارضيه وخطوط مياه الشرب ودهان واجهات العمارات بالوان ثابته ذات هويه بصريه، اما المنطقة الثانية فتقع بجوار مدرسه المحله الثانويه بنين و مدرسة عبد المجيد كريم الابتدائيه، وجاري استكمال اعمال الرصف بها.

من ناحيه اخرى شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345عزبة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية.

وقامت الحملة بتطهير قرى عياش وشبرا ملكان، بمشاركة 3 سيارات مطافى وسيارتين تتبع الطب البيطرى وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير.

يأتى ذلك فى إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل ، والتى أطلقها النائب محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة،وعبد المجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية، وشريف العربي، وسعد نصر مدير اداره الرقابه والمتابعة بالمحافظة بمجلس المدينة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم توزيع المواد المطهره والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء فى اعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.



اعمال مكثفة لانهاء اعمال التطوير



تجهيز الشوارع للرصف



دهان واجهات العمارات بمنطقة أبو شاهين



عمال البناء يشاركون فى تطوير منطقة ابو شاهين