اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير منطقة أبو شاهين العشوائية

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:52 م
رئيس مدينة المحلة يتابع أعمال تطوير منطقة أبو شاهين العشوائية دهان واجهات العمارات السكنية بمنطقة أبو شاهين بالمحلة
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى اعمال التطوير التي تشهدها الخاصه بمنطقة ابو شاهين والمدرجة ضمن المناطق العشوائية بمدينة المحلة، حيث تم تقسيم اعمال التطوير لمنطقتين الأولى  وتضم منطقة السوق والفرن و العمارات المجاوره ويتم فيها تغيير خطوط الصرف المنزليه والارضيه وخطوط مياه الشرب ودهان واجهات  العمارات بالوان ثابته ذات هويه بصريه، اما المنطقة الثانية  فتقع بجوار مدرسه المحله الثانويه بنين و مدرسة عبد المجيد كريم الابتدائيه، وجاري استكمال اعمال الرصف بها.

من ناحيه اخرى شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345عزبة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية.

وقامت الحملة بتطهير قرى عياش وشبرا ملكان، بمشاركة 3 سيارات مطافى وسيارتين تتبع الطب البيطرى وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير.

يأتى ذلك فى إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل ، والتى أطلقها النائب محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة،وعبد المجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية، وشريف العربي، وسعد نصر مدير اداره الرقابه والمتابعة بالمحافظة بمجلس المدينة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم توزيع المواد المطهره والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء فى اعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

 

اعمال مكثفة لانهاء اعمال التطوير
اعمال مكثفة لانهاء اعمال التطوير

 

تجهيز الشوارع للرصف
تجهيز الشوارع للرصف

 

دهان واجهات العمارات بمنطقة أبو شاهين
دهان واجهات العمارات بمنطقة أبو شاهين

 

عمال البناء يشاركون فى تطوير منطقة ابو شاهين
عمال البناء يشاركون فى تطوير منطقة ابو شاهين

 

فرد السن الابيض تمهيدا لرصف الشارع
فرد السن الابيض تمهيدا لرصف الشارع

 


رئيس مدينة المحلة

منطقة ابو شاهين

تطوير منطقة ابو شاهين

المحله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة