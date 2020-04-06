اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس قطاع مياه النيل يستعرض سيناريوهات حول فيضان النيل القادم

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:17 م
رئيس قطاع مياه النيل يستعرض سيناريوهات حول فيضان النيل القادم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفع الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل تقريرا للدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى حول الموقف المائى للعام الحالى وحجم المياه المتوقع ورودها إلى آخر يوليو 2020.

وتناول التقرير السيناريوهات التى تم اعدادها بشأن المتوقع وصوله من المياه خلال العام المائى القادم اعتبارا من أغسطس 2020 فى الحالات المختلفة للفيضان وطبقاً للنماذج الرياضية وطرق التنبؤ الختلفة.

وأشار التقرير إلى يتم متابعة كميات المياه الواردة طوال موسم الفيضان وعلى مدار الساعة وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل مع الاشارة الى أنه تم التعامل مع الفيضان بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل.

وأعلنت وزارة الرى أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس الماضى ثم إزداد حتى أكتوبر وتم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياة بالشكل الأمثل ويتم متابعة الوارد على مدار الساعة وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل.

الجدير بالذكر أن الوزارة استفادت من الزيادة فى مياه الفيضان بتحسين نوعية المياة وتحقيق التوازن البيئى للنهر والتخلص من الملوثات المترسبة به وذلك من خلال زيادة التصرفات لعمل غسيل كامل للنهر والتخلص من أحمال التلوث مما قد ينتج عنه زيادة المناسيب على جانبى النهر وفى إطار المسطح المائى الذى يشمل المجرى الرئيسى وطرح النهر.


المياه

الرى

الفيضان

النيل

ايراد النهر

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية غدا الثلاثاء

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:45 ص

الرى: إزالة 14 مخالفة على النيل فى محافظتى سوهاج وقنا

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:19 ص

هيئة المساحة تكشف: 4 مليارات جنيه قيمة التعويضات للمتضررين من إنشاءات المشروعات القومية.. صرف 250 مليون جنيه لأهالى الضبعة وجارى استكمال المرحلة الثالثة.. والانتهاء من الرفع المساحى لمثلث بشتيل بالجيزة

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:00 ص

كيف استعدت وزارة الرى لاستقبال موسم الزراعات الصيفية؟

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة