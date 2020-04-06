رئيس قطاع مياه النيل يستعرض سيناريوهات حول فيضان النيل القادم

كتبت أسماء نصار

رفع الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل تقريرا للدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى حول الموقف المائى للعام الحالى وحجم المياه المتوقع ورودها إلى آخر يوليو 2020.



وتناول التقرير السيناريوهات التى تم اعدادها بشأن المتوقع وصوله من المياه خلال العام المائى القادم اعتبارا من أغسطس 2020 فى الحالات المختلفة للفيضان وطبقاً للنماذج الرياضية وطرق التنبؤ الختلفة.



وأشار التقرير إلى يتم متابعة كميات المياه الواردة طوال موسم الفيضان وعلى مدار الساعة وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل مع الاشارة الى أنه تم التعامل مع الفيضان بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل.



وأعلنت وزارة الرى أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس الماضى ثم إزداد حتى أكتوبر وتم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياة بالشكل الأمثل ويتم متابعة الوارد على مدار الساعة وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل.



الجدير بالذكر أن الوزارة استفادت من الزيادة فى مياه الفيضان بتحسين نوعية المياة وتحقيق التوازن البيئى للنهر والتخلص من الملوثات المترسبة به وذلك من خلال زيادة التصرفات لعمل غسيل كامل للنهر والتخلص من أحمال التلوث مما قد ينتج عنه زيادة المناسيب على جانبى النهر وفى إطار المسطح المائى الذى يشمل المجرى الرئيسى وطرح النهر.