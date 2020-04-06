رئيس جامعة عين شمس يصدر قراراً بصرف مكافأة 800 جنيه للعاملين بالجامعة

كتب محمود راغب

أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس قرارا بصرف مكافأة مالية قدرها 800 جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها.

وحددت الجامعة ضوابط صرف المكافأة، حيث تشمل المكافأة العاملين بالجامعة وكافة كلياتها من ( الموظفين - العمال - العمالة المؤقتة - التربية العسكرية - دار الضيافة ) وتصرف المكافأة للعاملين الموجودين بالعمل فى الفترة من 1 مارس 2020 حتى 10 من أبريل 2020 وتصرف المكافاة للعاملين على بند الحصائل من نفس البند الذى يصرف منه راتبه وتصرف المكافأة للمنتدبين الى الجامعة ولا يسرى صرف المكافأة للخاضعين لقانون 118 لمهن الطبية

وتصرف المكافأة خصماً من الموازنة بند مكافأت آخرى.

كان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قد أصدر قرارا بتخصيص مستشفى العبور التخصصى كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس، والذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .