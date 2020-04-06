اليوم السابع
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رئيس جامعة عين شمس يصدر قراراً بصرف مكافأة 800 جنيه للعاملين بالجامعة

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:11 م
رئيس جامعة عين شمس يصدر قراراً بصرف مكافأة 800 جنيه للعاملين بالجامعة محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس قرارا بصرف مكافأة مالية قدرها 800 جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها.
 
وحددت الجامعة ضوابط صرف المكافأة، حيث تشمل المكافأة العاملين بالجامعة وكافة كلياتها من ( الموظفين - العمال - العمالة المؤقتة - التربية العسكرية - دار الضيافة ) وتصرف المكافأة للعاملين الموجودين بالعمل فى الفترة من 1  مارس 2020 حتى 10 من أبريل 2020 وتصرف المكافاة للعاملين على بند الحصائل من نفس البند الذى يصرف منه راتبه وتصرف المكافأة للمنتدبين الى الجامعة ولا يسرى صرف المكافأة للخاضعين لقانون 118 لمهن الطبية 
وتصرف المكافأة خصماً من  الموازنة بند مكافأت آخرى.
 
كان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قد أصدر قرارا بتخصيص مستشفى العبور التخصصى كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس، والذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكد القرار على التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى، على أن ينفذ هذا القرار من اليوم، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

يذكر أن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس أصدر قرار يقضى بالعمل بنصف القوة بين موظفي الإدارة العامة بالجامعة ووحداتها بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، على أن يضع مديرى العموم النظام الكفيل بضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه الفترة بما لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات ومعلومات، من خلال تواجد نصف القوة خلال كل فترة مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بناء علي الاجراءات الإحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تقليل العدد المتواجد داخل الجامعة 

 


جامعه عين شمس

عين شمس

العاملين جامعه عين شمس

محمود المتينى

اخبار مصرية

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