اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان يجتمع مع رؤساء الاتحادات الطلابية أون لاين

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:35 ص
رئيس جامعة حلوان يجتمع مع رؤساء الاتحادات الطلابية أون لاين رئيس جامعة حلوان يجتمع مع رؤساء الاتحادات الطلابية أون لاين
كتب محمد صبحى

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عقد  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اجتماعًا أون لاين  مع رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعة بحضور  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لمناقشة الصعوبات التى تواجه طلاب الكليات أثناء تطبيق منظومة التعليم عن بعد، وذلك فى إطار خطة جامعة حلوان وسعيها الدائم للتواصل مع الطلاب لتذليل كافة العقبات التي تواجههم في عملية التعليم عن بعد في ظل الظروف الطارئة المصاحبة لفيروس كورونا المستجد،
 
وأوضح رئيس الجامعة للطلاب خلال الإجتماع الذي عقد أون لاين أن الجامعة تقوم بتنفيذ كل مايتعلق بقرارات مجلس الجامعة التي تستهدف في الأساس التيسير على الطلاب وهي ملزمة لكل كليات الجامعة، مؤكداً علي أن قيادات الجامعة متواجدة من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه طلاب الجامعة في منظومة التعليم عن بعد منوهًا على إستمرار عقد اللقاءات أون لاين ضمانًا لتحقيق التواصل من أجل مصلحة الطلاب.
 
وأضاف رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة  ،  أن منظومة التعليم عن بعد لاتتضمن امتحانات وأن التقييم سيكون عبارة عن تكليفات ميسرة، مؤكدا على أنه سيتم مراعاة ضعف شبكة الإنترنت لدي بعض الطلاب في الأقاليم، مشيراً خلال حديثه مع الطلاب إلى أن عملية شراء الكتاب الجامعي أمر إختياري، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن للطلاب تقديم التظلمات والتي تتم جميعها أون لاين وبدون أي رسوم ويتم الرد عليها عقب بحثها على الفور.
 
وأشار  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه يتم دراسة الصعوبات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" ليتم العمل على حلها، ويتم حصرها لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد على أن هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.
 
وفي ختام الإجتماع أوصي  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالعمل على  تقديم كافة التظلمات الخاصة بنتائج الفصل الدراسي الأول عن بعد للراسبين بدون رسوم، والغاء كافة الامتحانات الإلكترونية القصيرة والاكتفاء بالتكليفات وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 489 بتاريخ 31 مارس 2020.
 
 
كما أوصى رئيس  جامعة كل أن على  إتاحة الدخول على منصة التعليم الالكتروني الخاصة بالجامعة بدون تسجيل دخول أو كلمة مرور، و التأكيد على عدم إجبار الطالب على شراء الكتب، والغاء التكليفات التي تستلزم شراء خامات، وضرورة العمل على بحث مشكلة التربية العسكرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر بين عمداء الكليات ورؤساء اتحاد الطلاب لحل المشكلات الطارئة. 

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع رؤساء الاتحادات الطلابية أون لاين (1)
 

 

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع رؤساء الاتحادات الطلابية أون لاين (2)
 

 

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع رؤساء الاتحادات الطلابية أون لاين (3)
 

 

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع رؤساء الاتحادات الطلابية أون لاين (4)
 

 

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع رؤساء الاتحادات الطلابية أون لاين (5)

 


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