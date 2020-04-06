اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 11:47 م
خالد صلاح
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ديتول تطلق حملة "حمايتهم واجبنا" لتطهير مستشفيات الأطفال ودعم الغير قادرين

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:24 م
ديتول تطلق حملة "حمايتهم واجبنا" لتطهير مستشفيات الأطفال ودعم الغير قادرين حملة ديتول

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في مبادرة إيجابية ، أطلقت العلامة التجارية ديتول حملة "حمايتهم واجبنا" والتي تستهدف حماية أطفال المستشفيات ودعم غير القادرين – كونهم الفئات الأكثر حاجة للرعاية، وذلك للمساهمة في تطهير مستشفيات الأطفال ودعم غير القادرين بوسائل منع إنتشار العدوى في ضوء التوجه نحو مكافحة إنتشار ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد-19) من ناحية، وتوجيه نداء لحث الجميع على المشاركة من خلال التبرع لهذه الجهات من ناحية آخرى حيث تتزايد حاجتها للمساهمات خاصة في هذه الأثناء. إن مثل هذه المستشفيات والجهات تتولى رعاية وعلاج المرضى بالمجان وتعتمد إعتماداً رئيسياً على التبرعات، وعلى الرغم من صعوبة الظروف الحالية، إلا أنهم لا يمكنهم التوقف عن تقديم العلاج والمساعدة.

وبدأت ديتول هذه الحملة بدعم المستشفيات والجهات كان من أهمها:

دعم مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي (أبو الريش الياباني) و مستشفى سرطان الأطفال (مستشفى 57357)  ,وذلك من خلال التبرع بكميات من منتجات التطهير والنظافة للمساهمة في توفير قدر من الحماية والتعقيم اللازم لصحة الأطفال والأمهات والعاملين؛ وأيضاً بدء حملة إلكترونية تشمل التعريف بكافة القنوات المتاحة للتبرع (حسابات بنكية، رسائل قصيرة...إلخ) للتذكير بأهمية الإستمرار بالتبرع المادي.دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان – مصر (UNFPA Egypt) وذلك من خلال التبرع بكميات من منتجات التطهير والنظافة بغرض توصيلها لغير القادرين والفئات الأكثر إحتياجاً في جميع أنحاء مصر للمساهمة في توفير قدر من الحماية والتطهير ؛ وأيضاً التجهيز لإطلاق حملة إلكترونية تشمل التعريف بكافة القنوات المتاحة للتبرع (حسابات بنكية، رسائل قصيرة...إلخ) للتذكير بأهمية الإستمرار بالتبرع المادي للصندوق الذي تمتد أنشطته لتشمل مناطق نائية في أشد الحاجة لمساعدة وإسهام الجميع خاصة في مثل هذه الظروف.

من المعروف أن ديتول هي علامة تجارية عالمية تتضمن العديد من منتجات التطهير والنظافة الشخصية والمنزلية عالية الجودة، والمعتمدة لدى السلطات الصحية المختلفة حول العالم، والمسجلة لدى وزارة الصحة المصرية كمطهرات قاتلة للجراثيم (البكتريا والڤيروسات والفطريات) تساعد على منع إنتشار العدوى.

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