اليوم السابع
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حماية المستهلك: ضبط 3 أطنان كحول ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بعدد من المحافظات

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:30 م
حماية المستهلك: ضبط 3 أطنان كحول ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بعدد من المحافظات اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاز
كتب مدحت وهبة

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أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى – رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للجهاز واستكمالاَ لدوره فى ضبط الأسواق، تم شن حملات رقابية موسعة استهدفت المخازن الغير مرخصة بالمحافظات المختلفة من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والإدارة المركزية للتفتيش الصيدلى بمحافظتى " كفر الشيخ وسوهاج –الفيوم" مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أنه تم عمل محاولة شراء من خلال رجال الضبطية بالجهاز، أسفرت عن ضبط مخزن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية يحتوى على عدد 8 براميل بها 3 طن من الكحول الميثيلى مجهز لبيعه على أنه مطهر شخصى فى حين أنه لا يستخدم إلا فى الأغراض الصناعية، كما تم ضبط عدد كبير من الجوانتيات والكمامات الطبية مجهولة المصدر وكميات كبيرة من خافض الحرارة ( تحت اللسان) مجهول المصدر وعدد كبير من عبوات كحول فارغة و كراتين كمامات فارغة بدل العزل وواقى القدم وواقى الرأس مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مخزن خردوات بمحافظة كفر الشيخ يقوم ببيع مستلزمات طبية، وتم التحفظ على كميات كبيرة من السرنجات الطبية مجهولة المصدر وكميات كبيرة من أغطية العين مجهولة المصدر وكميات كبيرة من شرائط حمل مجهولة المصدر وكميات كبيرة من مسك الأكسجين وكميات كبيرة من المشارط والجوانتيات وخيوط الجراحة مجهولة المصدر.

وبمحافظه سوهاج أسفرت الحملات عن ضبط مخزن للمستلزمات الطبية، حيث تم ضبط عدد 2880 علبة لبن أطفال منتهية الصلاحية وكميات كبيرة من المكملات الغذائية وكميات كبيرة من الأدويه المنتهية الصلاحية.

وبمحافظه الفيوم أسفرت الحملات عن ضبط صيدلية بها كميات من أدوية مجهوله المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحه وغير مصرح بتداولها داخل البلاد بالإضافة إلى كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ( جوانتى لاتكس – كمامات طبيه – عبوات سبراى مطهر ) لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، كما أكد  أن أجهزة الدولة أمام مسئولية كبيرة فى إعادة الانضباط إلى الأسواق ، مؤكداً أن سيارات الضبطية القضائية بالجهاز تجوب كافه المحافظات ليلاً ونهاراً لضبط ايه ممارسات سلبيه ضارة بالسوق وبصحه وسلامه المواطن.


يتأتى لك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه بتفعيل المنظومه الرقابية لضبط الأسواق ، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجهاز حمايه المستهلك بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمه لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين ، وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنيه لاتخاذ إجراءات شديدة مع من يتعمد خلق حاله من عدم التوازن بالاسواق.

ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك بالمواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وعدم حجب السلع والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا أن القانون سيطبق على كافه المخالفين ، ووجه رئيس الجهاز رساله للمواطنين بتجنب الشراء العشوائى للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل لافتا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

كحول ومستلزمات طبية

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