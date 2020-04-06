اليوم السابع
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حماية المستهلك بسوهاج يحرر 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى حملة على الأسواق

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:23 م
حماية المستهلك بسوهاج يحرر 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى حملة على الأسواق الادوية مجهولة المصدر
سوهاج - عمرو خلف

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شن جهاز حماية المستهلك بسوهاج برئاسة اللواء أشرف نصحي بالتعاون مع مديرية التموين حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن تحرير 11 محضر عدم إعلان عن أسعار كما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن للمستلزمات الطبية وتم التحفظ عليها وإحالة الوقائع للنيابة   .

 

وفى وقت سابق أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، فى بيان لها، عن ضبط 31406 زجاجة فارغة بأحد المصانع معدة ومجهزة لتعبئة العصير سبق استخدامها، وذلك فى حملة لمكتب مراقبة الأغذية بمركز أخميم، بناء على توجيهات  الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومصانع الأغذية، وضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية.

 

وتمكنت الحملة من ضبطها والتحفظ عليها داخل المصنع قبل استعمالها وتم غلقه بمعرفة الوحدة المحلية لمجلس قروى نيدة، وتشميعه بالشمع الأحمر، حيث إن المصنع يقع بجوار المقابر ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة، كما تم تحرير عدد 2 محضر شهادات صحية ونظافة، وقد تحرر محضر َوجار عرض المتهمين على النيابة العامة تحت إشراف مجدي هدهد مراقب أول الأغذية بالإدارة الصحية بأخميم، وعمر محمد أحمد ومحمود سلامة مفتشى الغذية بأخميم.


 


حماية المستهلك

التموين

الاسواق

ادوية مجهولة المصدر

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