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حريق يلتهم سيارة محملة بالورق داخل مخزن بطنطا

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:52 م
حريق يلتهم سيارة محملة بالورق داخل مخزن بطنطا حريق - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية من إخماد حريق هائل اندلع فى مخزن للورق بمنطقة الغفران بمدينة طنطا، والتهمت النيران سيارة محملة بالأوراق داخل المخزن، وتمت السيطرة علي الحريق قبل أن يمتد لباقي المخزن.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق فى مخزن للأوراق، انتقلت 4 سيارات مطافئ لمكان البلاغ كما انتقل الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، وتبين اندلاع حريق هائل داخل المخزن بسبب ماس كهربي، وتسببت النيران فى احتراق سيارة نقل محملة بالأوراق، وتم السيطرة علي النيران قبل ان تمتد لباقي المخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفى وقت سابق كانت قوات الحماية المدنية بالمحلة بمحافظة الغربية، قد تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بقرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة، والتهمت النيران محتويات الشقة بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة باندلاع حريق فى شقة سكنية بقرية شبرا بابل، انتقلت سيارتي مطافي لمكان الحريق وتم التعامل مع النيران واخمادها، وتبين ان الشقة ملك"ا.ا" واتت النيران على محتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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حريق

طنطا

مدير امن الغربية

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