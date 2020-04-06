جامعة المنيا: تأجيل امتحانات الدراسات العليا بجميع الكليات بسبب أزمة كورونا

المنيا - حسن عبد الغفار

قرر مجلس جامعة المنيا،بجلستة المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة ، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وفى ضوء التدابير والإجراءات الإحترازية،والوقائية لمواجهة فيروس كرونا المستجد،وخلال تلك الفترة الاستثنانية التى تمر بها البلاد .

تأجيل امتحانات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

وقدم الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا ، شكره لأعضاء مجلس الجامعة والهيئة التدريسية والعاملين بالجامعة على الاستجابة السريعة لتوجيهات الدولة والجامعة فى تحقيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ، والتى يأتى على رأسها نشر المقررات فى صورة إلكترونية على صفحات الكليات وعلى موقع الجامعة ، وكذلك ما تم من تطهير لكل المبانى التعليمية والإدارية بالجامعة واستمرارها بكافة المرافق فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وأوضح رئيس الجامعة،أن الامتحانات النهائية من حيث المبدأ ووفقاً للتغيرات التى قد تطرأ لن تعقد قبل 30 مايو القادم أو ما بعدها فى ضوء الوضع الحالى وفى حينه، بينما تضاف درجات امتحانات أعمال السنة ومنتصف الفصل الدراسي"الميدترم" إلى الدرجات الكلية التى يُقيم عليها الطالب بالامتحان النهائي.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، أنه تم إتاحة خدمة جديدة على موقع الجامعة يستطيع عضو هيئة التدريس تسجيل الدخول من خلالها لمراجعة وعرض مقرراته الدراسية، أو إضافة مواد علمية للمقررات الخاصة به، أو روابط خاصة بالشرح، لزيادة التفاعلية مع الطلاب وتحقيق أقصى استفادة لهم.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر لأعضاء مجلس الجامعة والهيئة التدريسية والعاملين، على ما قدموه من تبرعات مادية وعينية لمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة، مشيراً إلى أنه تم توجيه هذه التبرعات لإنشاء صوبات زراعية، وزراعة المزيد من شتلات للنخيل، وذلك مساهمة منهم لزيادة إنتاجية المركز والمساحات المستزرعة به.