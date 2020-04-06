جامعة المنوفية تقدم مستلزمات طبية لمديرية الكهرباء

المنوفية -محمد فتحى

قامت جامعة المنوفية اليوم، بتسليم عدد من المستلزمات الطبية لمديرية الكهرباء استكمالا لمبادرة الجامعة ودورها المجتمعى، ووفق توجيهات الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة للمساهمة فى إمداد الجهات المختلفة بالمحافظة، لمجابهة انتشار الفيروس فى إطار تعاون جامعة المنوفية مع كافة أجهزة المحافظة المعنية، وإنطلاقاً من دورها كحصن أمان لأبناء المحافظة ،للخروج من تلك الأزمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية، التى تكفل وقاية أبناء محافظة المنوفية من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا وقد قام المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ،بتسليم المستلزمات لمندوب المديرية المهندس عبد الحليم عوف مدير عام الشئون التجارية بالمديرية.

وكان مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية ،قد عقد جلسته الثامنة لعام 2019/2020 عبر الفديو كونفرانس برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف علي قطاع خدمة المجتمع بمشاركة أعضاء اللجنة ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بدأت الجلسة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات كما ناقشت اللجنة جدول أعمال الجلسة ونشاط القطاع خلال الشهر الماضي ومنها الندوات والقوافل التي نظمتها القطاع ، حول مواجهة والوقاية من فيروس " كورونا"قبل منتصف شهر مارس.

وأوضح القاصد، أن اللجنة استعرضت نشاط الجامعة في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات التنفيذية ،ومديريات الخدمات بالمحافظة في كل المجالات وخاصة في مواجهة فيروس كورونا ،والحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي قام بها قطاعات خدمة المجتمع بالجامعة للحد من إنتشار الفيروس وتقليل عدد الإصابات.

كما أثني القاصد علي تجربة المستشفيات الجامعية في إنشاء العيادات الإلكترونية للحد من الزحام بالعيادات الخارجية وتقديم المشورة الطبية للحالات غير الطارئة .

ودعا نائب رئيس الجامعة وكلاء الكليات إلي تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكليات علي تسجيل براءات الاختراع وتسجيل فكرة الاختراع بمكتب الاتصال بالجامعة وتعريف الباحثين بمهام مكتب الاتصال والتواصل معه