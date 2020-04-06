اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 07:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنوفية تقدم مستلزمات طبية لمديرية الكهرباء

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:24 م
جامعة المنوفية تقدم مستلزمات طبية لمديرية الكهرباء رئيس الجامعة
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت جامعة المنوفية اليوم، بتسليم عدد من المستلزمات الطبية لمديرية الكهرباء استكمالا لمبادرة الجامعة ودورها المجتمعى، ووفق توجيهات الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة للمساهمة فى إمداد الجهات المختلفة بالمحافظة، لمجابهة انتشار الفيروس فى إطار تعاون جامعة المنوفية مع كافة أجهزة المحافظة المعنية، وإنطلاقاً من دورها كحصن أمان لأبناء المحافظة ،للخروج من تلك الأزمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية، التى تكفل وقاية أبناء محافظة المنوفية من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا وقد قام المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ،بتسليم المستلزمات لمندوب المديرية المهندس عبد الحليم عوف مدير عام الشئون التجارية بالمديرية.

وكان مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية ،قد عقد جلسته الثامنة  لعام 2019/2020  عبر الفديو كونفرانس برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف علي قطاع خدمة المجتمع  بمشاركة أعضاء اللجنة  ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بدأت الجلسة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات  كما ناقشت اللجنة  جدول أعمال  الجلسة ونشاط القطاع خلال الشهر الماضي ومنها  الندوات  والقوافل التي نظمتها القطاع ، حول مواجهة والوقاية من  فيروس  " كورونا"قبل منتصف شهر مارس.

وأوضح القاصد، أن اللجنة استعرضت نشاط الجامعة في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات  التنفيذية ،ومديريات الخدمات بالمحافظة في كل المجالات وخاصة في مواجهة فيروس كورونا ،والحملات التوعوية عبر وسائل  التواصل الاجتماعي، التي قام بها قطاعات خدمة المجتمع بالجامعة للحد من إنتشار  الفيروس وتقليل عدد الإصابات.

كما  أثني  القاصد علي تجربة المستشفيات الجامعية في إنشاء  العيادات الإلكترونية للحد من الزحام بالعيادات  الخارجية وتقديم المشورة  الطبية للحالات غير الطارئة  .

ودعا نائب رئيس الجامعة وكلاء الكليات إلي تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكليات علي تسجيل براءات الاختراع وتسجيل  فكرة الاختراع بمكتب الاتصال بالجامعة وتعريف الباحثين بمهام مكتب الاتصال والتواصل معه

 


اخبار مصريه

اخبار اليوم

اخبار مصر

المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعة المنوفيه

جامعه المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة