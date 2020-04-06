توفير مقاعد آمنة لكبار السن أمام أحد بنوك بئر العبد بشمال سيناء.. صور

وقال مترددين على البنك، إنهم خلال الأيام السابق كانوا يعانون من التزاحم الشديد وعدم وجود مكان للاستراحة خصوصا لكبار السن والمرضى من بينهم حتى فوجئوا اليوم بتوفير مقاعد لراحتهم وأمانهم خوفا من خطورة الاقتراب من بعضهم أثناء الانتظار لأمام بوابة البنك للدخول لانهاء معاملاتهم المالية.

وأعرب الأهالى عن أملهم بنقل الفكرة لكافة مواقع التزاحم فى مدينة بئر العبد التى تشهد وجود طوابير وأعداد كبيرة من المترددين وهى مكتب البريد، ماكينات صرف سحب العملة.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، البدء فى تسجيل بيانات أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء واستقرت بـ3 قرى.

وأوضح البيان أنه بناءا على توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، كلف محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد رؤساء الوحدات المحلية بحصر فورى لكل الأسر الوافدة من المحافظات المجاورة وخصوصا من بورسعيد.

توفير مقاعد آمنة لكبار السن أمام أحد البنوك



توفير مقاعد آمنة لكبار السن أمام أحد البنوك



توفير مقاعد آمنة لكبار السن أمام أحد البنوك



توفير مقاعد آمنة لكبار السن أمام أحد البنوك