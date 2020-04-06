توجيه تهمة ارتكاب جرائم كراهية لمراهقات هاجمن "آسيوية" بسبب كورونا

ريهام عبد الله

كشفت شرطة نيويورك، أنه تم توجيه تهمة ارتكاب جرائم كراهية، لـ4 فتيات فى سن المراهقة، بعد أن قالت الشرطة إنهن هاجمن امرأة في حافلة فى نيويورك، ووجهن كلمات معادية لآسيا، تجاهها واتهمنها أنها سبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الأربعة هاجموا الضحية البالغة من العمر 51 عامًا في حافلة تابعة لشركة MTA في برونكس، وقال الملازم في شرطة نيويورك توماس أنطونيتي لشبكة CNN إنهم أطلقوا عليها كلمة بذيئة وقالوا أنها تسببت في الإصابة بفيروسات كورونا وسألوها عن سبب عدم ارتدائها القناع.

وقالت الشرطة إن أحد الفتيات المتهمات أصابت رأس المرأة بمظلة قبل أن يفر الأربعة جميعاً من الحافلة.

وقالت شرطة نيويورك في بيان إن المرأة حصلت على غرز لجرح رأسها في مستشفى محلي.

وبعد وقت قصير من الحادث، اعتقل الضباط ثلاث فتيات في الثالثة عشرة من العمر بالقرب من مكان الحادث، وقالت شرطة نيويورك إنه تم توجيه تهمة ارتكاب جرائم كراهية وتهديد ومضايقة للفتيات.

وفى سياق آخر انتشرت عناصر من الحرس الوطنى الأمريكي، فى المناطق التى تفشى بها فيروس كورونا، بمدينة نيويوك، وتم نقل المئات من الآليات العسكرية، فضلاً عن انتشار المدرعات والمصفحات فى عموم الولايات التى تفشى بها فيروس كورونا.