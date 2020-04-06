"تموين الاسكندرية": تحرير 44 محضر مخالفة تموينية فى حملات على الاحياء

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالاسكندرية ، عن ضبط عدة مخالفات تموينية نحو 44 مخالفة ، و ذلك خلال ملة مكبرة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليةو توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز و الاسواق

و قد قامت مديرية التموين و التجارة الداخلية و إداراتها الفرعية بحملات تم خلالها تحرير عدد 15 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 15 عدم الاعلان عن اسعار المطهرات و المواد الغذائية و اللحوم بالاسواق ، 12 محضر لمخابز مخالفة ، محضر لمنشأة بدون ترخيص ، محضر بيع سلعة مسعرة بسعر أزيد و ذلك بإجمالى 44 محضر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالتواجد داخل الأسواق والتنبيه عليهم باستخدام المكبرات الصوتية لتوعية المواطنين

كما شدد علي الباعة بالأسواق بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة

كما شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر ، وقد تم تكثيف حملات التموين و الاحياء للتصدى لمن تسول له نفسة التلاعب فى أسعار السلع الاساسية أو المستلزمات الطبية، كما اصدر تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى و المتابعة اللحظية للاحياء ، وتكثيف الحملات على المقاهى و الكافتريات لمنع تدخين الشيشة ، و تم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر ، و توقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 الاف جنية ، متابعة أعمال رفع القمامة و مداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء