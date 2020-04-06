تعمير الوادى الجديد: بدء تنفيذ 3 مشروعات خدمية بتكلفة 85 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ 3 مشروعات خدمية بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد، حيث أكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اليوم الاثنين، تنفيذ المشروعات الخدمية فى مركز الداخلة، بإشراف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان وتتضمن المشروعات تطوير مجزر آلى وإقامة مدرجات ملاعب نادى الداخلة الرياضى وطريق دائرى.

وأضاف أيمن أنه جارى تطوير مجزر آلى فى مدينة موط بتكلفة 9.5 مليون جنيه وتنتهى أعمال التطوير بعد 4 أشهر من الآن، وجاري استكمال أعمال إنشاء مدرجات نادى الداخلة الرياضى بتكلفة 750 ألف جنيه ضمن المرحلة الثانية لإقامة هذه المدرجات.

وأشار أيمن إلى أن الجهاز بصدد تنفيذ طريق دائري غربي بمركز الداخلة، بطول 54 كم، وجارٍ الإعداد الهندسي لبدء التنفيذ خلال اليومين المقبلين، لرصف طريق يربط مدينة موط بقرية الموهوب بطول 54 كم، وينفذ المشروع على مرحلتين الاولي بطول 15 كم وبتكلفة 75 مليون جنيه، والثانية بطول 39 كم.

وكان جهاز التعمير قد أعلن عن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنيدة منفلوط بطول 298 كيلو مترا، والذى يعتبر من أهم المشروعات الجارى تنفيذها بنسبة 65% بتكلفة 585,6 مليون جنيه ، حيث جرى التوجيه بزيادة معدلات التنفيذ بالمشروع حتى الانتهاء من التنفيذ ، مشيرا إلى أن المحور يجرى تنفيذه على 3 مراحل جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها بطول 48 كم وبتكلفة 189 مليون جنيه، ويتبعها المرحلة الثالثة من رصف المحور بطول 200 كم وبتكلفة 2 مليار جنيه.

وقال رئيس الجهاز فى تصريح صحفى إن المحور يربط مركزى الداخلة وبلاط بمحافظة أسيوط، ضمن محاور التنمية التى تنفذها الدولة، وستنتهى أعمال الرصف للمحور بأكمله فى نهاية ديسمبر 2021، حيث تم الانتهاء من رصف 88 كيلو متر بالكامل من النقطة صفر عند مطار الداخلة طريق شرق العوينات، وحتى الكيلو 58 أسفل النقب ومن الكيلو سبعين حتى الكيلو 100 بعد النقب وجارى استكمال أعمال الحفر والردم بمنطقة النقب.

وأضاف رئيس جهاز التعمير بالمحافظة أنه تم تنفيذ أعمال الحفر والردم وتربة الأساس عند الكيلو مائة ويجرى استكمالها حتى الكيلو ثلاثمائة باتجاه مركز منفلوط بمحافظة أسيوط ، كما أن التكلفة بلغت حتى الآن 300 مليون جنيه ، كما تم تنفيذ برابخ ومخرات لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة فى مناطق متفرقة بمحور تنيدة – منفلوط بهدف تجميع مياه الأمطار او السيول وتغيير مسارها بعيدًا عن المسار الإسفلتى للمحور ، وذلك بهدف الحفاظ على الطريق من التآكل بسبب تلك الظواهر الطبيعية كما يجرى استكمال تدعيم الطريق بالخدمات ومحطات البنزين وخدمة السيارات والمسافرين.