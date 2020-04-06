اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مواعيد برنامج حفلات وزارة الثقافة المذاعة على التليفزيون المصرى

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:11 م
تعرف على مواعيد برنامج حفلات وزارة الثقافة المذاعة على التليفزيون المصرى ماسبيرو
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتفقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل على بث عروض مبادرة: "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك يومياً" عبر قنوات التليفزيون المصري، وخصص حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام موعد ثابت على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصرى فى التاسعة مساء كل يوم.
 
 
وينشر "اليوم السابع" برنامج حفلات وزارة الثقافة المذاعة على التليفزيون المصرى خلال شهر أبريل الجارى وهى كالآتى:
 
 
الثلاثاء 7 أبريل: سهرة مع كوكبة الشرق وصولو جيتار وحيد ممدوح ومروان خورى.
 
 
الأربعاء 8 أبريل: الليلة المحمدية من حفلات الأوبرا واحتفال النصف من شعبان.
 
 
الخميس 9 أبريل: سهرة مع الشرنوبى وكارمن سليمان ومروة ناجى.
 
 
الجمعة 10 أبريل: مسرحية من إنتاج وزارة الثقافة.
 
 
السبت 11 أبريل: أوركسترا القاهرة السيمفونى حفل زمفير أو حفل العام الجديد أحمد الصعيدى وفاصل موسيقى لعبده داغر و يحيى مهدى.
 
 
الأحد 12 أبريل: سهرة مع على الحجار حفل التكريم بدار الأوبرا وشباب الموسيقى العربية.
 
 
الاثنين 13 أبريل: مسرحية من إنتاج وزارة الثقافة.
 
 
الثلاثاء 14 أبريل: باليه كارمن وتانجو وفرقة باليه أوبرا القاهرة وعاصى الحيلانى.
 
 
الأربعاء 15 أبريل: سهرة مع سميرة سعيد وعازف الكمان جهاد عقل.
 
 
الخميس 16 أبريل: سهرة مع هانى شاكر وحفل عيد الربيع وحسن شرارة كونشرتو.
 
 
الجمعة 17 أبريل: مسرحية من إنتاج وزارة الثقافة.
 
 
السبت 18 أبريل: أوبرا عايدة جزء أول إيمان مصطفى و فرقة أوبرا القاهرة.
 
 
الأحد 19 أبريل:  أوبرا عايدة الجزء الثانى.
 
 
الاثنين 20 أبريل:  مسرحية من إنتاج وزارة الثقافة.
 
 
الثلاثاء 21 أبريل: باليه أوزوريس وفرقة باليه أوبرا القاهرة وسهرة مع حفل فؤاد زبادى ومحمد الحلو.
 
 
الأربعاء 22 أبريل: سهرة مع محمد ثروت و فرقة الإنشاد الدينى وفرقة أبو شعر أو الحضرة.
 
 
الخميس 23 أبريل: ذكرى سيد مكاوى وصلاح جاهين وأبريت نضارة سودا شايفة ورد بطولة على الحجار وإنشاد دينى.
 
 

الهيئة الوطنية للاعلام

وزارة الثقافة

اخبار مصر

التليفزيون المصرى

الوطنية للاعلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة