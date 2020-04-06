تعرف على مواعيد برنامج حفلات وزارة الثقافة المذاعة على التليفزيون المصرى

كتب محمد السيد

اتفقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل على بث عروض مبادرة: "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك يومياً" عبر قنوات التليفزيون المصري، وخصص حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام موعد ثابت على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصرى فى التاسعة مساء كل يوم.

وينشر "اليوم السابع" برنامج حفلات وزارة الثقافة المذاعة على التليفزيون المصرى خلال شهر أبريل الجارى وهى كالآتى:

الثلاثاء 7 أبريل: سهرة مع كوكبة الشرق وصولو جيتار وحيد ممدوح ومروان خورى.

الأربعاء 8 أبريل: الليلة المحمدية من حفلات الأوبرا واحتفال النصف من شعبان.

الخميس 9 أبريل: سهرة مع الشرنوبى وكارمن سليمان ومروة ناجى.

الجمعة 10 أبريل: مسرحية من إنتاج وزارة الثقافة.

السبت 11 أبريل: أوركسترا القاهرة السيمفونى حفل زمفير أو حفل العام الجديد أحمد الصعيدى وفاصل موسيقى لعبده داغر و يحيى مهدى.

الأحد 12 أبريل: سهرة مع على الحجار حفل التكريم بدار الأوبرا وشباب الموسيقى العربية.

الاثنين 13 أبريل: مسرحية من إنتاج وزارة الثقافة.

الثلاثاء 14 أبريل: باليه كارمن وتانجو وفرقة باليه أوبرا القاهرة وعاصى الحيلانى.

الأربعاء 15 أبريل: سهرة مع سميرة سعيد وعازف الكمان جهاد عقل.

الخميس 16 أبريل: سهرة مع هانى شاكر وحفل عيد الربيع وحسن شرارة كونشرتو.

الجمعة 17 أبريل: مسرحية من إنتاج وزارة الثقافة.

السبت 18 أبريل: أوبرا عايدة جزء أول إيمان مصطفى و فرقة أوبرا القاهرة.

الأحد 19 أبريل: أوبرا عايدة الجزء الثانى.

الاثنين 20 أبريل: مسرحية من إنتاج وزارة الثقافة.

الثلاثاء 21 أبريل: باليه أوزوريس وفرقة باليه أوبرا القاهرة وسهرة مع حفل فؤاد زبادى ومحمد الحلو.

الأربعاء 22 أبريل: سهرة مع محمد ثروت و فرقة الإنشاد الدينى وفرقة أبو شعر أو الحضرة.

الخميس 23 أبريل: ذكرى سيد مكاوى وصلاح جاهين وأبريت نضارة سودا شايفة ورد بطولة على الحجار وإنشاد دينى.