تعرف على مناطق انقطاع الكهرباء بالإسماعيلية خلال شهر أبريل

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال المهندس السيد إسماعيل، رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، إنه سيتم فصل التيار الكهربائى لأغراض الصيانة الدورية بقطاع شبكات الإسماعيلية خلال شهر أبريل الجارى.

وكشف رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية المناطق التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائى بها فى حى أول هى "شارع طارق بن زايد، ومجمع الصناعات الخفيفة، ومنطقة بنك ناصر، ومنطقة مساكن الأرسال، ومنطقة سنترال عرابى وأبراج الشرطة، ومنطقة شارع محمد على، والمنطقة الصناعية، وخلف شارع السلطان، ومنطقة البلاح، ومنطقة شارع محمد على، وبرج سكنى خلف السلطان، ومساكن هيئة قناة السويس، ومديرية أمن الإسماعيلية، ومنطقة شارع الكرنك، وشارع شيف، وخدمة لوحة الوابور، ولوحة الفرسان، ولوحة الوابور الدائرى، ولوحة الصناعات، وموزع حلقى خلف لوحة الفرسان، ومحطة رادار الهيئة".

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن حى ثان في "برج الفردى، وبرج صبحى عبدالرازق شارع رضا، وبرج المرور شارع شبين الكوم، والمنطقة المحيطة، ومنطقة مدرسة السلام شارع المستشفى بعد العشرينى، وميدان المطافى بعرايشية مصر، ومدرسة الصنايع بنات، والمنطقة المحيطة، وبرج محمد حسان، وشارع العشرينى، ومنطقة فايز سلامة، وبرج طلال شارع العشرينى، ونادى السلام، والمنطقة المحيطة، وبرج طيبة شارع الغابة، وشارع الدقهلية، والمنطقة المحيطة بحى السلام، ومدرسة الصنايع إبراهيم عثمان شارع المدارس، والمنطقة المحيطة، وبرج خالد الجعفرى، والمنطقة المحيطة، وشارع هدى شعراوى، وبرج جمال منتصر، وموقف الفردوس والمنطقة المحيطة، ومنطقة مدرسة المكفوفين".

كما تضم "الطريق الدائرى حى السلام، وبرج مراد لبيب شارع شبين، ومنطقة الخير والبركة خلف شارع شبين الكوم، ومنطقة منتصر فراج، وشارع شل الشهداء والمنطقة المحيطة، وسوق بورسعيد والمنطقة المحيطة، وبرج شاهيناز عرايشية مصر، وبرج محمد صالح منطقة الجمعية الصناعية شارع المستشفى حى السلام، ومنطقة المخبز الالى شارع البحرى والمنطقة المحيطة وموقف الفردوس والمنطقة المحيطة ومساكن هيئة قناة السويس ارض المشتل طريق بورسعيد، وبرج محمد عبد الهادى، وبرج ورثة زينب شارع المستشفى، وبرج مختار شارع طنطا وبرج ورثة عبد البادى، وشارع عمر المختار البلابسة والمنطقة المحيطة، ومنطقة مركز شباب العبور وشارع الثلاثينى ومنطقة درغام البلابسة".

وفي الشيخ زايد سيتم قطع الكهرباء في المناطق التالية: "أرض الجمعيات، وأبراج القضاة والقماش وبجوار بنزينة الخامسة، ومسجد عثمان، ونادى الفروسية، وبرج الشروق، وأمام الشباب والرياضة، ومساكن الكوكاكولا، وبجوار جامع عمر بن الخطاب، ومدرسة الإسراء، ونادى الفروسية، وأرض الجمعيات، ومساكن عثماثون، والمساكن الجاهزة، وبجوار القومسيون الطبى، وبجوار نادى القناة، وأرض الجمعيات، وبجوار أبراج الفردوس، وبجوار إبراهيم سلامة، وخلف المرور، وأرض الجمعيات ومساكن الحرفى، وأمام مدرسة الإسماعيلية الثانوية بنين، وعماير الدخان وبرج فيصل".