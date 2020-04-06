اليوم السابع
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تسجيل 1319 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى أوكرانيا و38 حالة وفاة

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:14 م
تسجيل 1319 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى أوكرانيا و38 حالة وفاة كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلاد بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ارتفع إلى 1319 حالة، حتى نهاية أمس الأحد.

 

ووفقا لوكالة ukrpress الأوكرانية، أشارت وزارة الصحة، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 38 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 28 حالة.

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من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية فى النمسا اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 12 ألفا و238 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 220 حالة، بينما تعافت ثلاث آلاف و463 حالة من المرض، وذكرت وزارة الصحة النمساوية - فى بيان اليوم - أنه يوجد بالمستشفيات حاليا 1074 حالة؛ منها 250 حالة داخل وحدات العناية المركزة.
 
 

وأضافت أن قيود الحجر الصحى ستستمر خلال الأسبوعين المقبلين، والذى يتوقع أن يشهدا ذروة انتشار المرض، مجددة تحذيرها من العودة إلى "التواصل الاجتماعى" خلال فترة احتفالات عيد القيامة.

 

وكانت الحكومة النمساوية برئاسة المستشار سباستيان كورتس، أكدت أن حظر السفر سيمتد على مدى أشهر الصيف المقبل، كما شددت على ضرورة استخدام الكمامات فى محال التسوق.

 

أعلن المستشار النمساوى سيباستيان كورز، إن النمسا ترغب فى تخفيف إجراءاتها الاحترازية المتخذة لمواجهة وباء كورونا بعد عيد الفصح، مع تمديد قيود الخروج حتى نهاية أبريل.

 

وأشار فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الهدف هو السماح بإعادة فتح المحلات التجارية الصغيرة والمتاجر العملاقة اعتبارًا من 1 مايو، كما سيتم السماح بإعادة فتح جميع المحلات التجارية ومراكز التسوق ومصففى الشعر، وأن تتبع الفنادق والمطاعم فى أقرب وقت ممكن فى منتصف مايو.

 

ولفت سيباستيان، أنه سيتم تمديد قيود الخروج حتى نهاية أبريل وستظل المدارس مغلقة حتى منتصف مايو، بالإضافة إلى ذلك، سيكون ارتداء قناع الوجه إجباريًا ليس فقط فى محلات السوبر ماركت ومخازن الأدوية، ولكن أيضًا فى وسائل النقل العام.

 

 


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