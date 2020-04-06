ترامب يهدد بفرض "رسوما ضخمة" إذا ظلت أسعار النفط كما هى

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه سيفرض" رسوما ضخمة جدا" إذا ظلت أسعار النفط كما هى على الرغم من قوله إنه لا يعتقد إنه سيحتاج لذلك.

وأدت حرب أسعار بدأت قبل شهر على خلفية خلاف بيت السعودية وروسيا وكذلك بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد إلى خفض سعر خام مزيج برنت إلى نحو 32 دولارا للبرميل بعد أن كان نحو 65 دولارا فى نهاية العام الماضى .

واتفق فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمواجهة فيروس كورونا، على أن الأعداد المتوقعة للوفيات فى الولايات المتحدة يمكن أن تقل عن 100 ألف حالة، وذلك لالتزام الأمريكيين بإجراءات الإغلاق، وقيام الأطباء بعمل جيد للغاية فى الحفاظ على حياة الناس، وآمال تراجع الوباء فى دول مثلت بؤر له مثل إيطاليا وإسبانيا.

وقال الرئيس ترامب إن الأمريكيين قاموا بعمل رائع أكثر من المتوقع، حيث خلت شوارع فى نيويورك لم يكن يتصور أحد أن تخلو بهذا الشكل.