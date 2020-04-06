تأجيل جلسات مجالس التأديب بجامعة بنها لحين انتهاء الحظر

القليوبية - نيفين طه

أعلن الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تأجيل جلسات مجالس التأديب للطلاب والطالبات بجامعة بنها لحين انتهاء الحظر، وكذلك منعا من الازدحام حرصا على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب فى تصريح خاص لليوم السابع، إلى أن قرار التأجيل جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة للحد من فيروس كورونا المستجد، حيث إن تلك الأيام هى توقيت بدء جلسات مجالس التأديب، وأن الجامعة فى ظل ذلك كانت تستقبل ما يقل عن 250 طالبا يوميا فذلك لا يتناسب مع الوضع الحالى التى تبذل الدولة فيه قصارى جهدها لمنع التكدس والتزاحم لحمايتنا من فيروس كورونا.

وأشار "المغربي" إلى أنه فور الانتهاء من تعليق الدراسة وانتهاء الحظر سيتم عقد جلسات مجالس التأديب بكل سهولة ويسر وأن هدف الجامعة تقديم كافة الخدمات لجميع طلابها.

وفى سياق آخر تفقد الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، غرفة عمليات التعلم عن بُعد، واطمأن خلال الجولة على انتظام العمل ورفع المناهج الإلكترونية لجميع الكليات على قنوات اليوتيوب الخاصة بكل كلية وكذلك مواقع أعضاء هيئة التدريس بالبوابة الإلكترونية وفقا للخطة الموضوعة من الجامعة فى هذا الشأن.

ووجه نائب رئيس الجامعة بضرورة رفع المناهج الإلكترونية من خلال روابط واضحة على الصفحات الرئيسية لكل كلية بطريقة تمكن جميع الطلاب للوصول إليها بكل سهولة ويسر، كما وجه المغربى بأن يقوم أعضاء هيئة التدريس برفع المحاضرات لكل محاضرات الفصل الدراسى الثانى.

وكانت جامعة بنها قد شكلت غرفة عمليات طارئة للتعليم عن بعد وفريق عمل برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية خبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لمتابعة العملية التعليمية وذلك فى ضوء توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويستمر العمل فى غرفة العمليات طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا حيث تقدم فرق التقنيات المعلوماتية الدعم لكل كليات الجامعة ووحدات تقنيات المعلومات بالكليات، كما تقوم الغرفة بتوفير سرعات عالية للإنترنت لسرعة رفع المحاضرات والتمارين للطلاب.

كما شهد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة العملية التعليمية والاختبارات والمشكلة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية عدد من عمداء الكليات وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، مع اللجان التنفيذية المشكلة بالكليات .

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدراسات العليا والبحوث.

واطمأن السعيد للإجراءات التى اتخذتها اللجنة المشكلة حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثير الطلاب بتعليق الدراسة، إضافة إلى المهام التى تباشرها اللجنة، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات الطلاب وكيفية التعامل معها .

من جانبه قال الدكتور حسين المغربى، إنه تم تشكيل لجنة خماسية بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وثلاثة من فريق تكنولوجيا المعلومات بالكلية، وتم الاجتماع معهم وشرح الإجراءات اللازمة للتحول من التعليم التقليدى إلى التعليم عن بعد، من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة واليوتيوب للكليات ومواقع أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن عضو هيئة التدريس سيقوم بتسجيل محاضرته ويقوم فريق تكنولوجيا المعلومات برفعها على الموقع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه يتم حاليا تصوير الدورس العملية فى الكليات بالفيديو وسيتم رفعها على اليوتيوب لكل كلية .

وأشار المغربى إلى أن الكليات ستقوم بإعداد تقرير يومى بالمقررات التى تم رفعها على موقع الكلية والجامعة، موضحاً أنه تم إرسال هذه الإجراءات بالبريد الإلكترونى للطلبة .