انهيار منزل من 3 طوابق بسوهاج ومحاولات لإخراج مالكه وابنته من تحت الأنقاض

سوهاج محمود مقبول

تكثف قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد حسام المصرى جهودها من أجل انتشال أب وابنته من تحت أنقاض منزل مكون من 3 طوابق انهار منذ قليل بشارع المزلقان بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بإنهيار منزل بدائرة قسم شرطة جرجا ووجود 2 مازالوا على قيد الحياة أسفل أنقاض المنزل المنهار.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث لجنوب والرائد مصطفى فرغل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة جرجا انهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية شارع المزلقان خلف استراحة مجلس المدينة ومازال مالك المنزل ونجلته البالغة من العمر 20 عاما أسفل الأنقاض وأن هناك أصوات تخرج من تحت الأنقاض.

تم الدفع بـ4 سيارات إلى مكان الإنهيار وتم الدفع باللودر والمعدات إلى مكان الإنهيار من أجل إستخراج مالك المنزل وابنته زتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.