اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 06:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يقرر إطلاق سراح سجناء ومحجوزين بالسجن المركزى بسبب عنف الحوثيين

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:00 ص
اليمن يقرر إطلاق سراح سجناء ومحجوزين بالسجن المركزى بسبب عنف الحوثيين عبدربه منصور هادى الرئيس اليمنى
تعز أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مساء الأحد، إطلاق سراح كافة السجناء والمحجوزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز اليمنية وعلى ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس اليمنى، مساء الأحد، بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف مليشيات الحوثى الانقلابية لقسم النساء فى السجن المركزى بمدينة تعز، وما أسفر عنه من استشهاد وإصابة عدد من السجينات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وقدم الرئيس اليمنى خالص تعازيه إلى أسر وذوى الشهداء من السجناء، متمنياً الشفاء للجرحى، وموجها بتقديم كافة الرعاية الصحية والاهتمام لهم ولذويهم.

وأكد الرئيس اليمنى اهتمام الدولة بالأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية وتطبيع الأوضاع فى المحافظة، مجدداً الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم فى مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية التى لا تكترث بأى التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود فى استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.

 


الرئيس اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

السجن المركزى

تعز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة