الهند:ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4067 حالة و109 وفيات

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أعلنت الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 4 آلاف و67 مصابا والوفيات إلى 109 حالات.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الاثنين/، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد فرض -في وقت سابق- إجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف أبريل في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وحتى الآن يقل عدد الإصابات في الهند كثيرا عن دول أشد تضررا مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.