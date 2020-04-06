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الهلال الأحمر بالشرقية: تعقيم 16 دار أيتام لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:37 م
الهلال الأحمر بالشرقية: تعقيم 16 دار أيتام لمواجهة فيروس كورونا حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت
الشرقية - فتحية الديب

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قال إيهاب جودة، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بالشرقية، وأمين الصندوق، إن الهلال الأحمر يسعى دائما للقيام بدوره فى التوعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة المواطنين قام بالعديد من الحملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التضامن بالشرقية، برئاسة محمد كمال حجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية.

وتابع جودة أنه تم  تعقيم وتطهير 16 من دور الرعاية والأيتام بالمحافظة، وعدد من البنوك والكنائس بالشرقية ومكاتب البريد.

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات، وهى حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (1)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت
 
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (2)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت

 

حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (3)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت
 
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (4)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت
 
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (5)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت
 
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (6)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت
 
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (7)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت
 
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (8)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت
 
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (9)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت
 
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (10)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت
 
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت (11)
حملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشآت

 


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