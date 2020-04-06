الكويت تعلن عزل كلي لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة لاحتواء كورونا

كتب كامل كامل

قررت الداخلية الكويتية عزل كلي لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة لاحتواء كورونا، وقال وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، أشكر كل من التزم بالقرارات الصحية، وأشكر أبطال وزارة الداخلية الذين يحافظون على صحة المواطنين والمقيمين.

وأضاف الصالح في بيان اليوم أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية فقد تقرر تمديد فترة الحظر الجزئي في البلاد من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من اليوم.

كما تقرر فرض عزل تام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة لمدة اسبوعين اعتبارا من مساء اليوم، وسنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرارين. وكانت مصادر أكدت لـ«القبس» أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الجارية، تمديد العطلة الرسمية ووقف الأعمال إلى 26 أبريل الجاري واعتبارها أيام راحة، كما اعتمد المجلس تمديد حظر التجول حتى السادسة صباحاً.

وأعلنت الكويت في 21 مارس الماضي تطبيق قرار حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الرابعة فجراً، الذي جاء نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة بشأن عدم التجمع تحسباً لفيروس كورونا.