الكرملين: تمديد العطلة فى روسيا عبء كبير على الاقتصاد لكن صحة السكان أهم

كتب محمد عبد المجيد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسى "الكرملين"، دميترى بيسكوف، أن تمديد العطلة فى روسيا بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، يعتبر عبئا كبيرا على الحياة الاقتصادية فى روسيا، مشيرا إلى أن أهم قضية بالنسبة للقيادة الروسية هى صحة وسلامة السكان.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال بيسكوف، خلال برنامج "موسكو الكرملين.بوتين":، "بالفعل هذا الأمر عبء كبير وهائل على الحياة الاقتصادية، طبعا من الناحية السلبية".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسى "الكرملين"، أنه كانت هناك الكثير من النقاشات والخلافات بشأن قرار تمديد العطلة لمدة شهر.

وتابع، "هناك أمر ثابت واحد. وهو أنه فى كل الحالات، الشيء الرئيسى بالنسبة لنا هو حياة وصحة الناس، ولا ننسى بالطبع الصعوبات التى يواجهها المشاركون فى الحياة الاقتصادية حاليا".

وقرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضى، تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 30 أبريل الجارى.

وتشهد موسكو وضواحيها، وعدد من المدن الرئيسية، والمقاطعات الروسية تطبيق نظام الحجر الصحى، الذى دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثانى على التوالى.

وكانت غرفة العمليات المختصة بمواجهة فيروس كورونا، فى روسيا، قد أعلنت يوم أمس الأحد، عن تسجيل 658 حالة إصابة جديدة بالفيروس فى 14 إقليما روسيا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين حتى الآن إلى 5389 حالة.

وذكرت غرفة العمليات - فى بيان، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أنه خلال آخر 24 ساعة، تم تشخيص 658 إصابة فى 14 إقليما بروسيا"، مضيفة أن إجمالى عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 5389 فى 79 إقليما.

وأضاف البيان أنه توفى جراء الإصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة شخصان؛ ليصل عدد الوفيات إلى 45 حالة، مشيرا إلى تعافى 22 شخصا؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 355 شخصا.

من جهته حذر عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، من أن العاصمة الروسية ربما تواجه أكبر خطر من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بين جميع المناطق الروسية.