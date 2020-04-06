اليوم السابع
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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى..

القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ 1.5مليون عامل غير منتظم.. ومرتبات 900 ألفاً بقطاع السياحة

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:16 م
القوى العاملة: صرف 500 جنيه لـ 1.5مليون عامل غير منتظم.. ومرتبات 900 ألفاً بقطاع السياحة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تبدأ وزارة القوي العاملة من غدا الثلاثاء، في تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل .
 
أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، في بيان له اليوم الأثنين، مشيرا إلي العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها تصل إلي مليون و500 ألف عامل ، وسيتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة من خلال الوزارة تسهيلا علي هذه العمالة، وذلك بتحديد أكثر مكان لصرف هذه المنحة لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، والحفاظ على كرامتهم.
 

وكان  وزير القوى العاملة، أكد أنه جرى تدقيق البيانات من خلال الأجهزة والوصول إلى المستحقين بصرف منحة العمالة غير المنتظمة، وهم مليون و500 ألف عامل وعاملة، بعد القرار الذى أثلج صدور هذه الفئة من العمالة.

وأوضح، أنه من باكر ستكون الآليات التي يتم توزيعها حتى لا يكون هناك تكدس في مكاتب البريد أو البنوك التي تشارك في صرف المنحة لتكون في صورة تليق بالمواطن المصرى وتحافظ على صحة المواطنين.

 

 


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اخبار مصرية

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