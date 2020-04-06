اليوم السابع
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الغرف السياحية تطالب المنشآت ببيانات العاملين قبل الأحد لصرف الإعانات الشهرية

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:03 م
الغرف السياحية تطالب المنشآت ببيانات العاملين قبل الأحد لصرف الإعانات الشهرية احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية
كتبت آمال رسلان 

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أكدت الغرف السياحية الخمس، على أعضائها من الشركات والفنادق والمطاعم والبازارات بسرعة الانتهاء من كشوف العاملين ورواتبهم كما طلبتها وزارة القوى العاملة، قبل يوم الأحد المقبل، لصرف اعانات للعاملين بالقطاع السياحى فى ظل توقف النشاط السياحى بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونبهت الغرف أعضائها أنه بناءً على متطلبات صندوق إعانات الطواريء يجب التقدم للغرفة بالمتطلبات المتضمنه بيانات العاملين بحد أقصى يوم الأحد الموافق12 إبريل، علماً بأنه لن يتم الإلتفات للطلبات الغير مستوفاه أو المقدمة بعد هذا التاريخ ، وذلك عن طريق إرسال المطلبات عن طريق البريد الإلكترونى.

ولفتت الغرفة إلى أنه فيما يخص العمالة الغير منتظمة (غير المؤمن عليها) ستقوم الغرفة بالتواصل مع أعضائها قريباُ بالإجراءات التي سيتم إتباعها في هذا الشأن. وكانت غرفة الغوص والانشطة البحرية قد أعلنت تفاصيل الإعانات التى سيتم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة، لافته إلى أن لها حد أدنى هو 600 جنية وحد أقصى يبلغ 1000 جنية بدون تحديد لعدد الشهور التى سيلتزم الصندوق بدفعها وذلك يرجع إلى إلتزامات الدولة بمعاونة قطاعات آخرى.

وأشارت الغرفة إلى أن هذا يأتى استكمالاً للتفاعل مع الأزمة والآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحى والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها. وفي إطار تنسيق الاتحاد المصري للغرف السياحية مع صندوق إعانات الطوارئ لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة لبدء صرف إعانات الطوارئ للمنشآت إلى يثبت جدية استحقاقها للإعانة نتيجة لتضررها من آثار إنتشار فيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة القوى العاملة قد وافقت على صندوق طوارئ لتقديم إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتضررين من وباء فيروس " كورونا " المستجد، والتى تم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.


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