العراق تعلن شفاء 65 حالة جديدة من فيروس كورونا

كتب كامل كامل

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تسجيل 65حالة شفاء تام.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت 70 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة على عدد من المحافظات في البلاد.

وأضافت أن "الوفيات بلغت ثلاث حالات ( حالتين في البصرة و حالة واحدة في بغداد/ الرصافة)" موضحة أنه " تم تسجيل 65حالة شفاء، مؤكدة أن "مجموع الإصابات بلغت ١٠٣١، فيما بلغت مجموع الوفيات ٦٤، ومجموع حالات الشفاء ٣٤٤".