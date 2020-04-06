الصحة الفرنسية: وفيات فيروس كورونا اليومية تتراجع فى بلادنا

باريس أ ش أ

قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن الحصيلة اليومية لوفيات وباء فيروس كورونا المستجد فى البلاد، تراجعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية، الأحد - وفاة 357 شخصا اليوم فى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد مقارنة بـ 441 حالة وفاة فى اليوم السابق، مما يرفع إجمالى عدد الوفيات فى المستشفيات إلى 5889 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، إن الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا فى فرنسا تراجعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة وفاة 357 شخصا بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا فى المستشفيات مقارنة مع 441 مما يرفع إجمالى عدد الوفيات فى المستشفيات إلى 5889 .

وقالت الوزارة إن 2189 شخصا توفوا فى دور المسنين منذ الأول من مارس مما يرفع إجمالى الوفيات فى فرنسا إلى 8078.