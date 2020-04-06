مسقط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة (331) حالة بالإضافة إلى حالتى وفاة، وأكدت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن (61) حالة قد تماثلت للشفاء، داعية الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وأهابت الوزارة العمانية بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات ، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة .



وكان الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان ، قام الجمعة الماضية، بتسيير رحلات شحن جوي بين كل من مسقط ومومباي الهندية ، كما ستتم جدولة رحلة إضافية بين مسقط وكوتشي لتوفير بعض المؤن الغذائية.

ويتم تشغيل هذه الرحلات حصريا لأغراض الشحن الجوي بدون ركاب، وتفعيل ما نسبته 100 بالمائة من المساحة الاستيعابية بالطائرة لما يصل سعته إلى 25 طنًّا من الحمولة.

وأوضح مصدر مسؤول في الطيران العماني أن الشركة تعمل جنبا إلى جنب مع كافة الفرق في الخطوط الأمامية لدعم احتياجات السلطنة من المؤن الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى؛ حيث يسيّر الطيران العماني طائراته التجارية لنقل البضائع والشحنات من وجهات دولية محددة وفقا لمتطلبات السوق.