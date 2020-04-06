الصادرات الزراعية بالإسماعيلية تسجل 200 مليون دولار خلال 3 أشهر

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن إجمالى قيمة ماتم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربيه والأجنبية التى تم تصديرها إلى مختلف دول العالم العربية والأجنبية خلال الثلاثة أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس الماضى بلغت قيمتها 9.199 مليون دولار وذلك لكمية إجمالية قدرها 191528800 طن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلي،فى بيان له،أنه بلغت قيمه ماتم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة نحو 5.1 مليون دولار لكميه قدرها 922 طن فى حين بلغ قيمه ماتم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 6.147 مليون دولار لكميه قدرها 190648355طن والمحاصيل الحقلية 8.50 مليون دولار لكميه قدرها 879523طن.

وتابع "خليل"، أن أجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر مارس الماضى قد بلغت 6.85 مليون دولار لكمية قدرها 191237226 طن ، مشيرًا إلى أن قد شملت تلك الصادرات تصدير محاصيل من معجون الطماطم وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة وملوخية خضراء وفول سودانى وعجون بأذنجان وبرتقال ومندرين وشرائح مانجو ورومان محلى وعصير ليمون وعصير فاكهة مشكل .

من جانبه، قال الدكتورمهندس فتحى محروس عبد الله، رئيس تسويق الإدارة الزراعية، ومدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية إنه من أهم وأبرز المنتجات الزراعية التى تم تصديرها خلال تلك الفترة البرتقال والمندرين ومحصول الفول السودانى، مشيرًا إلى أنه تم تصدير تلك الأصناف إلى دول كل من لبنان وليبيا وفلسطين وإيطاليا وتونس والصين والعراق واليمن .