اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:32 م
الرى: مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع القناطر والخزانات بوزارة الرى، أنه تم عمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل والرياحات والترع الرئيسية سواء بمعاينات ظاهرية أو تصوير تحت المياه.

وأضاف حبيش فى تصريحات صحفية، أنه يتم تنفيذ بعض الأعمال بالقطاع منها المرحلة الثانية لتدعيم قناطر زفتى، وأعمال التحديث لبوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة المرحلة الأولى، وكذلك أعمال الدراسات الخاصة بتدعيم قنطرة الباجورية، مشيرا إلى أنه يتم عمل مراجعة دورية شاملة للمنشآت الكبري على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية ل 78 قنطرة من خلال اعمال الجسات لفروشات وبغال وأكتاف القناطر، بالإضافة إلى اعمال التصوير تحت الماء للوقوف على حالة وأمان تلك المنشآت.


ولفت رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أنه تم طرح أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة، بعد الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى لها، مشيراً إلى أن أعمال المكتب اﻻستشارى سوف تستمر  فى الدراسات لمدة 73 شهرا، منهم 12 شهر ضمان تشغيل،  و10 أشهر لإعداد مستندات الطرح والترسية، بالإضافة إلى 51 شهرا للتنفيذ.


وأشار حيش الى أن التصميم الهندسى للقناطر الجديدة تم الاتفاق عليه من خلال نفس المكتب الاستشارى فى مرحلة دراسات الجدوى، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لعقد الخدمات الاستشارية تبلغ  73 شهرا ، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية تشمل  تقديم الدعم الاستشارى فى مرحلة العطاءات من شهر نوفمبر القادم حتى سبتمبر من العام القادم والأعمال المدنية للقناطر من شهر سبتمبر من العام القادم الى ديسمبر 2023، على أن يكون  التسليم المبدئى و تشغيل وصيانة المشروع 2025.


وتعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، تم إنشائها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل (أي منذ حوالي 146 عام) حيث تُعد ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم، وتقع هذه المجموعة على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600) من فم ترعة الإبراهيمية.

 


الرى

قناطر ديروط

اسيوط

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس قطاع مياه النيل يستعرض سيناريوهات حول فيضان النيل القادم

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:17 م

الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية غدا الثلاثاء

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:45 ص

الرى: إزالة 14 مخالفة على النيل فى محافظتى سوهاج وقنا

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:19 ص

هيئة المساحة تكشف: 4 مليارات جنيه قيمة التعويضات للمتضررين من إنشاءات المشروعات القومية.. صرف 250 مليون جنيه لأهالى الضبعة وجارى استكمال المرحلة الثالثة.. والانتهاء من الرفع المساحى لمثلث بشتيل بالجيزة

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة