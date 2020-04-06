الرى: مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع القناطر والخزانات بوزارة الرى، أنه تم عمل مراجعة دورية للحالة الإنشائية للقناطر والمنشآت الرئيسية على النيل والرياحات والترع الرئيسية سواء بمعاينات ظاهرية أو تصوير تحت المياه.



وأضاف حبيش فى تصريحات صحفية، أنه يتم تنفيذ بعض الأعمال بالقطاع منها المرحلة الثانية لتدعيم قناطر زفتى، وأعمال التحديث لبوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة المرحلة الأولى، وكذلك أعمال الدراسات الخاصة بتدعيم قنطرة الباجورية، مشيرا إلى أنه يتم عمل مراجعة دورية شاملة للمنشآت الكبري على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية ل 78 قنطرة من خلال اعمال الجسات لفروشات وبغال وأكتاف القناطر، بالإضافة إلى اعمال التصوير تحت الماء للوقوف على حالة وأمان تلك المنشآت.





ولفت رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أنه تم طرح أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة، بعد الانتهاء من إعداد التصميم التفصيلى لها، مشيراً إلى أن أعمال المكتب اﻻستشارى سوف تستمر فى الدراسات لمدة 73 شهرا، منهم 12 شهر ضمان تشغيل، و10 أشهر لإعداد مستندات الطرح والترسية، بالإضافة إلى 51 شهرا للتنفيذ.





وأشار حيش الى أن التصميم الهندسى للقناطر الجديدة تم الاتفاق عليه من خلال نفس المكتب الاستشارى فى مرحلة دراسات الجدوى، مشيراً إلى أن المدة الزمنية لعقد الخدمات الاستشارية تبلغ 73 شهرا ، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية تشمل تقديم الدعم الاستشارى فى مرحلة العطاءات من شهر نوفمبر القادم حتى سبتمبر من العام القادم والأعمال المدنية للقناطر من شهر سبتمبر من العام القادم الى ديسمبر 2023، على أن يكون التسليم المبدئى و تشغيل وصيانة المشروع 2025.





وتعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، تم إنشائها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل (أي منذ حوالي 146 عام) حيث تُعد ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم، وتقع هذه المجموعة على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند الكيلو (60,600) من فم ترعة الإبراهيمية.



