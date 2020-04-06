اليوم السابع
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الرى: تكثيف المتابعة على مجرى النيل لمنع التعديات خلال حظر التجول

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:54 م
الرى: تكثيف المتابعة على مجرى النيل لمنع التعديات خلال حظر التجول تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن أجهزة القطاع تكثف متابعتها على طول مجرى نهر النيل، بكل المحافظات النيلية لوأد أى تعديات فى مهدها خلال هذه فترات حظر التجول، فضلا عما يتم من تنفيذ لقرارات الإزالة الصادرة، والتى تأتى ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، حيث تجاوز عدد الإزالات التى تمت منذ بدء الحملة ما يزيد عن 52 ألفا و500 حاله إزالة.

وأضاف خالد، فى تصريحات صحفية، أن هناك زيادة فى عدد الإزالات المنفذة خلال الفترة الماضية بمعدل يفوق المخالفات التى تتم، ويحرر بشأنها محاضر نتيجه للمتابعة المستمرة والإزالات التى تتم بصفة دائمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره بهدف الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، والقضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخططا فنيا وهندسيا لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر" تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان حتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفها تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه، وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.


النيل

التعديات على النيل

نهر النيل

وزارة الرى

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