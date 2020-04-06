اليوم السابع
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الرئيس الفرنسى يتمنى لرئيس وزراء بريطانيا "تجاوز محنته سريعا"

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:30 م
الرئيس الفرنسى يتمنى لرئيس وزراء بريطانيا "تجاوز محنته سريعا" ماكرون

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 تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي نقل إلى وحدة الرعاية المركزة بعد تدهور أعراض فيروس كورونا التي يعاني منها.
 
وقال ماكرون في حسابه على تويتر "كل الدعم لبوريس جونسون واسرته والشعب البريطاني في هذه الأوقات الصعبة".
 
وأضاف "أتمنى أن يتجاوز هذه المحنة سريعا".
 

ومن جهة اخرى ذكرت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه عند الضرورة. 

وكان رئيس الوزراء البريطانى قد نقل مساء اليوم الاثنين إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

ولا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم وكذلك أكثر من 70 ألف حالة وفاة. 
 
 
وفى المغرب تم الإعلان عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1120 حالة وإجمالى الوفيات 80، وسجلت الاردن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى داخلها 349 وشفاء 16 حالة جديدة، وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى تركيا 30 ألفا والوفيات 649 حالة.
 
وشهدت كندا ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا إلى 293 حالة والإصابات تصل لـ 15822 حالة، وأعلنت قطر عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 
 
ايطاليا أعلنت عن تسجيل 636 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 16 ألفان وفيما تخطت أعداد الوفيات بسبب كورونا فى الولايات المتحدة حاجز الـ 10 آلاف حالة. 
 
يذكر أن فيروس كورونا بدأ فى الانتشار مع نهاية العام الجارى، وبالتحديد من مدينة ووهان الصينية، وانتقل بعدها إلى عدد كبير من دول العالم، ومن أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدول اجراءات وقائية واحتزائية مثل حظر التجول وغيرها.
 

 


ماكرون

جونسون

كورونا

فيروس

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