اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 12:45 م
خالد صلاح
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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تناقش عن بُعد خططها الدراسية ومستوى الطلاب

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:06 م
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تناقش عن بُعد خططها الدراسية ومستوى الطلاب
وكالات

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عقد مجلس الوكالة للشؤون العلمية والفكرية التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، الاجتماع الدوري والذي عقد عن بُعد برئاسة وكيل معالي الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، وبحضور أعضاء المجلس من مديري العموم بالوكالة .

 

وبحسب وكالة أنباء السعودية"واس"، ناقش الاجتماع الخطط الدراسية البديلة لكلية الحرم والمعهد وتطبيقها للعمليات الدراسية والتعليمية عن بعد ومدى استفادة الدارسين، وكيفية تطوير العمليات التعليمية في ظل الظروف الراهنة والخطط الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها جميع الجهات الحكومية بالمملكة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 .

 

و تم خلال الاجتماع استعراض أعمال الإدارات العامة التابعة للوكالة العلمية والفكرية ومنها الإدارة العامة للشؤون العلمية والثقافية فيما يختص بمعهد الحرم وكلية الحرم وفاعلية التعليم عن بعد ومستوى الطلاب والطالبات وما يحتاجونه من دعم وتطوير بما يواكب هذه المرحلة واستعدادا للامتحانات.

 

وخلال الاجتماع أيضا، تم مناقشة أعمال الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام والوقوف على ماتم تنفيذه من أعمال عن بعد لخدمة المستفيدين من برامجها حسب الخطة التنفيذية للإدارة, إلى جانب مناقشة خطة مكتبة الحرم المكي الشريف وما تم طرحه من كتب إلكترونية ومخطوطات تخدم جانب الباحثين و مناقشة خطة عمل الإدارة العامة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي وما تم تقديمه من مشاريع بحثية وسير عمل المجلة المحكمة .

 


الرئاسه العامه لشؤون الحرمين

الحرمين

السعوديه

عن بعد

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