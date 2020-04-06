الحكومة اليابانية تخصص 9.2 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

طوكيو (أ ش أ)

كشفت مسودة خطة طوارئ اقتصادية وضعتها الحكومة اليابانية أنه سيتم تخصيص ما قيمته تريليون ين 9.2 مليار دولار أمريكى، فى اعتماد مال احتياطى لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وأفادت المسودة بأنه من خلال هذا الاعتماد المالى سيتم تقديم 10 آلاف ين لكل طفل للعائلات التي تحصل على علاوات للأطفال.

ومن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى على المسودة مع الميزانية التكميلية لعام 2020 فى اجتماع يعقد يوم غد الثلاثاء.

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى اليابان تخطى حاجز 4500 وبلغ عدد الوفيات أكثر من مائة، فيما قالت الحكومة أن الوباء أسفر عن "أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية".

وكانت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية،ذكرت أن رئيس الوزراء شينزو آبي يعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا في اليابان، في الوقت الذي تجتاح فيه موجة العدوى طوكيو ومدنا رئيسية أخرى.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، قوله إنه من المتوقع أن يصدر الإعلان، غدا الثلاثاء، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء.

وبمجرد الإعلان، سيكون بإمكان حكام المحافظات إخبار الجمهور بالبقاء في المنزل وطلب إغلاق المدارس والمرافق الأخرى.

وقال المسؤول إن الإعلان، الذي سيصدر بموجب قانون تم تعديله مؤخرًا، سيأتي في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى احتواء الزيادة السريعة في حالات كوفيد 19، الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الحياة والاقتصاد الياباني.