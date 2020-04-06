اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 09:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة اليابانية تخصص 9.2 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:57 ص
الحكومة اليابانية تخصص 9.2 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا فريق طبى لمكافحة كورونا
طوكيو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مسودة خطة طوارئ اقتصادية وضعتها الحكومة اليابانية أنه سيتم تخصيص ما قيمته تريليون ين 9.2 مليار دولار أمريكى، فى اعتماد مال احتياطى لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وأفادت المسودة بأنه من خلال هذا الاعتماد المالى سيتم تقديم 10 آلاف ين لكل طفل للعائلات التي تحصل على علاوات للأطفال.

ومن المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى على المسودة مع الميزانية التكميلية لعام 2020 فى اجتماع يعقد يوم غد الثلاثاء.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى اليابان تخطى حاجز 4500 وبلغ عدد الوفيات أكثر من مائة، فيما قالت الحكومة أن الوباء أسفر عن "أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية".

وكانت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية،ذكرت أن رئيس الوزراء شينزو آبي يعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا في اليابان، في الوقت الذي تجتاح فيه موجة العدوى طوكيو ومدنا رئيسية أخرى.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، قوله إنه من المتوقع أن يصدر الإعلان، غدا الثلاثاء، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء.
وبمجرد الإعلان، سيكون بإمكان حكام المحافظات إخبار الجمهور بالبقاء في المنزل وطلب إغلاق المدارس والمرافق الأخرى.

وقال المسؤول إن الإعلان، الذي سيصدر بموجب قانون تم تعديله مؤخرًا، سيأتي في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى احتواء الزيادة السريعة في حالات كوفيد 19، الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الحياة والاقتصاد الياباني.


اليابان

الحكومه اليابانيه

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء اليابان يعتزم إعلان حالة الطوارئ غدا الثلاثاء بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:08 ص

اليابان تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا فى يوم واحد.. وإجمالى الإصابات 1034

الأحد، 05 أبريل 2020 02:32 م

اليابان تدرس تقديم عقار مضاد للانفلونزا مجانا لمساعدة الدول فى مكافحة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:56 م

تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى اليابان

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:02 م

رئيس وزراء اليابان يحذر من احتمالية تسارع معدلات العدوى بفيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 10:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة