"الحجر بـ20 جنيه".. الحى يغلق مقهى تحت بير سلم فى إمبابة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة من غلق مقهى "تحت بير سلم" بعقار فى إمبابة بحى شمال الجيزة، يقدم شيشة لرواده، ويقدم مالك المقهى "حجر المعسل" بـ20 جنيها، وأغلقت أجهزة الحى المكان واتخذت الإجراءات القانونية، وتوقيع الغرامة المالية على المخالف.

وتأتى المخالفة طبقا لقرار رئيس الوزراء الذى وجه فيه بغلق كافة المقاهى والمطاعم بشكل تام، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات ونقل العدوى.

وضبطت أجهزة محافظة الجيزة صالون حلاقة بحى شمال الجيزة بمنطقة البراجيل، حول نشاطه لمقهى مستغلا تطبيق المقاهى قرار الغلق لمكافحة انتشار كورونا، وتحقيق مكاسب مادية من خلال فتح المحل كمقهى واستقبل فيه زبائنه بشكل خفى، وعلى طريقة فيلم "نادى الرجال السرى"، بطولة كريم عبد العزيز، وضع مدير المحل بعض أدوات الحلاقة أمام المحل "الفوط" للدلالة بأن المكان يعمل صالون، ويتردد على المكان الزبائن على أنهم يصففون شعرهم، ولكن فى الحقيقية يدخنون الشيشة بالداخل، كما استغل مالك الصالون "مطعم مجاور له لتوسعه المحل واستيعاب أكبر عدد من الزبائن.

ووردت لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، شكوى بالسابق ذكره، حيث وجه المحافظ رئيس حى شمال الجيزة للتأكد من صحتها، وعقب شن حملة على المكان تم التأكد من صحة الشكوى، ووجه المحافظ بتشميع المحل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكه.

وتمت إحالة مالك المحل للنيابة العامة وتوقيع غرامة مالية 30 ألف جنيه وفقا لما نصه القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء الماضى أنه بداية من الأربعاء الماضى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.