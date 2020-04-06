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الجزائر على رأس قائمة الدول العربية بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:14 م
الجزائر على رأس قائمة الدول العربية بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا مواجهة كورونا - أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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تقدمت الجمهورية الجزائرية على باقى الدول العربية فى عدد الوفيات جراء إنتشار وباء كوونا، بعد أن سجلت 152 حالة وفاة حتى الآن.

 

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن الجزائر سجلت 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الحالات إلى 152 حالة.

 

وتوزعت حالات الوفاة على 11 ولاية، فيما بلغ عدد الذين تعافوا وتماثلوا للشفاء 90 شخصا.

 

وبهذا العدد تبقى الجزائر أكثر الدول العربية تسجيلا لعدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" الذى يحتاج معظم أنحاء العالم.

 

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيانها الذي رصد آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة: "جرى تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالية الإصابات إلى 1350 إصابة موزعة على 43 ولاية.

 

ونوه البيان إلى وجود 46 مصابا في غرف العناية المركزة.

 

 


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