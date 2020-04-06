البحرين تعتمد تطبيق النظام الإلكترونى على الدعاوى العمالية بجميع مراحلها

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا باعتماد تطبيق النظام الإلكتروني على الدعاوى العمالية، وذلك في إطار تدشين خدمة رفع الدعاوى المدنية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونيًا.
وطبقًا للقرار ، فإنه يمكن للخصوم تقديم للخصوم تقديم الطلبات والمستندات والمذكرات إلكترونيًا، بما في ذلك حوافظ مستندات بالأدلة التي يستند إليها في دفاعه، ومذكرات بالدفوع وأوجه الدفاع، وطلب سماع الشهود، وبيان الوقائع التي يرغب في إثباتها بشهادة الشهود وأسماء وعناوين الشهود، وطلب ندب خبير، وبيان المسائل المراد إثباتها بالخبرة، وأسماء الخبراء ممن يرغب في سماع رأيهم الفني، وطلب الإنكار أو الإدعاء بالتزوير، وطلب إلزام الخصم الآخر في الدعوى بتقديم المحررات الموجودة تحت يده، وطلب إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من معلومات أو وثائق، وطلب إلزام الغير بعرض ما يحوزه أو يحرزه من أشياء، وطلب استجواب الخصوم، وطلب توجيه اليمين الحاسمة وبيان الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها وصيغة اليمين، وطلب إجراء المعاينة.
وأشار القرار إلى أنه يجوز للمحكمة الكبرى المدنية إصدار الأحكام في الدعاوى العمالية بالوسائل الإلكترونية دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الدعوى.
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