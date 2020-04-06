اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تعتمد تطبيق النظام الإلكترونى على الدعاوى العمالية بجميع مراحلها

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:10 م
البحرين تعتمد تطبيق النظام الإلكترونى على الدعاوى العمالية بجميع مراحلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا باعتماد تطبيق النظام الإلكتروني على الدعاوى العمالية، وذلك في إطار تدشين خدمة رفع الدعاوى المدنية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونيًا.

وبموجب القرار بشأن الإجراءات الخاصة بالدعاوى العمالية واستخدام الوسائل الإلكترونية فيها، فإن الدعاوى العمالية المتعلقة بمنازعات العمل الفردية تُرفع بالوسائل المعتمدة لرفع الدعوى بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية بموجب لائحة تقدم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية.

وطبقًا للقرار ، فإنه يمكن للخصوم تقديم للخصوم تقديم الطلبات والمستندات والمذكرات إلكترونيًا، بما في ذلك حوافظ مستندات بالأدلة التي يستند إليها في دفاعه، ومذكرات بالدفوع وأوجه الدفاع، وطلب سماع الشهود، وبيان الوقائع التي يرغب في إثباتها بشهادة الشهود وأسماء وعناوين الشهود، وطلب ندب خبير، وبيان المسائل المراد إثباتها بالخبرة، وأسماء الخبراء ممن يرغب في سماع رأيهم الفني، وطلب الإنكار أو الإدعاء بالتزوير، وطلب إلزام الخصم الآخر في الدعوى بتقديم المحررات الموجودة تحت يده، وطلب إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من معلومات أو وثائق، وطلب إلزام الغير بعرض ما يحوزه أو يحرزه من أشياء، وطلب استجواب الخصوم، وطلب توجيه اليمين الحاسمة وبيان الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها وصيغة اليمين، وطلب إجراء المعاينة.

 

وحول إعلان الخصوم في الدعوى العمالية، بين القرار أنه يعلن المدعي بموعد الاجتماع الأول المحدد لنظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية عند رفع الدعوى، ويعلن المدعى عليه بموعد هذا الاجتماع وبنسخة من لائحة الدعوى فور تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية، كما يعلن من لم يحضر منهما الاجتماع الأخير المحدد لنظرها أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية بالجلسة المحددة لها أمام المحكمة الكبرى المدنية.
 
ويعتبر الإعلان بالوسائل الإلكترونية منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه.

وأشار القرار إلى أنه يجوز للمحكمة الكبرى المدنية إصدار الأحكام في الدعاوى العمالية بالوسائل الإلكترونية دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الدعوى.
 
ويكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة، إن أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تُعيَّن لهذا الغرض، وذلك بتلاوة منطوقه في جلسة علنية، أو بنشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني في اليوم المحدد لجلسة النطق به.

كورونا

فيروس كورونا

الدعوى العمالية

البحرين

النظام الإلكتروني

منازعات العمل

خالد بن على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إيطاليا لدعمها فى مواجهة كورونا.. فيديو

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:58 م

باحثون فى الإمارات يطورون تقنية لمهاجمة الخلايا السرطانية

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:51 م

البحرين: خروج 19 حالة جديدة من الحجر بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:07 ص

البحرين تتكفل برواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص لـ3 أشهر

الأحد، 05 أبريل 2020 06:38 م

تعافى 4 أشخاص من فيروس كورونا فى البحرين وإجمالى حالات الشفاء 431

الأحد، 05 أبريل 2020 06:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة