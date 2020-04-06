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الإمارات تبدأ تعقيم 800 مسجد فى دبى ضمن إجراءاتها ضد كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:10 م
الإمارات تبدأ تعقيم 800 مسجد فى دبى ضمن إجراءاتها ضد كورونا مسجد الشيخ زايد بالإمارات
إيمان حنا

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بدأت دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيرى بدبى تنفيذ خطة شاملة تستهدف تعقيم 800 مسجد، وذلك ضمن سلسلة عمليات التعقيم والتطهير لمساجد دبي، والتى بدأتها الدائرة في الأول من أبريل الحالى وتستمر حتى 11 الشهر ذاته، وفق جدول زمني محدد لكل منطقة من مناطق دبي، وباستخدام أحدث تقنيات ومواد التعقيم المعتمدة وفق أعلى المعايير الدولية، يأتى ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية المجتمع من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، وفق البيان.

وأكد محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شئون المساجد، أن عمليات التعقيم للمساجد تأتي ضمن برنامج التعقيم الوطني وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، حيث تستمر الحملة التي انطلقت في الأول وحتى 11 أبريل الجاري، بدءًا من فترة المساء ولغاية ساعات الفجر الأولى، وذلك بالتعاون مع ثلاث شركات معتمدة ومتخصصة في هذا المجال تستخدم المعدات المختلفة من مركبات غسيل وأجهزة رش المحمولة، وغيرها من الوسائل الصديقة للبيئة والأمنة تماماً على صحة الإنسان.

وأشار الفلاسي إلى أن خطة التعقيم التي بدأتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مطلع الشهر الجاري قد انتهت حتى الآن من تعقيم ما يزيد على 200 مسجد، مثمناً تعاون الجهات المعنية وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين مع خطة التعقيم، وحرصهم على إنجاحها كونها تستهدف أمنهم بالدرجة الأولى وضمان أمن وسلامة المجتمع ككل.

وشملت المناطق التي بدأت الدائرة فيها عملية تعقيم المساجد مناطق: المزهر 1 و2، والمحيصنة 1و2، وعود المطينة 1و2، والممزر، وميناء الحمرية، والوحيدة، وهور العنز، وبوهيل، والبراحة، والخوانيج 1، والمرقبات، وميناء سعيد، والكورنيش، والمرر، ونايف، وعيال ناصر، ورقة البطين، والعوير 1، والخوانيج 1 و2، والعياص، ووادي العمردي، والبطين، والراس، ومردف، ومشرف، والراشدية، والسبخة.


دبى

الامارات

تعقيم المساجد كورونا

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