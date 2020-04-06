اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 06:26 م
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الإصابات فى باكستان بفيروس كورونا ترتفع إلى 3278 حالة

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:04 م
الإصابات فى باكستان بفيروس كورونا ترتفع إلى 3278 حالة تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 3278 حالة، بعد تسجيل 397 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا في وزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حالات الوفاة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 50 حالة، مع تماثل 257 حالة للشفاء.

وبيّن المركز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 1493 حالة توجد في إقليم البنجاب، و881 حالة في إقليم السند، و405 في إقليم خيبر بختونخواه، و191 حالة في إقليم بلوشستان، و210 في إقليم جلجت بلتستان، و16 حالة في إقليم كشمير الحرة و82 حالة في منطقة العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.  


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