الأمين العام للأمم المتحدة: ممتن لعمال الإغاثة لمساعدة الفئات الضعيفة.. فيديو

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الشكر لكل عمال الإغاثة على مستوى العالم ودورهم في مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في الأوقات الصعبة، ونشر مقطع فيديو يوضح جانبا من أعمال عمال الإغاثة فى أثناء مساعدتهم للاجئين والنازحين فى مختلف دول العالم فى أصعب الأوقات التى تمر بها دول العالم وسط جائحة كورونا.

Aid workers play a crucial role in helping the most vulnerable in the most difficult circumstances.



