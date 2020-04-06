اليوم السابع
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الأمين العام للأمم المتحدة: ممتن لعمال الإغاثة لمساعدة الفئات الضعيفة.. فيديو

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:39 م
الأمين العام للأمم المتحدة: ممتن لعمال الإغاثة لمساعدة الفئات الضعيفة.. فيديو انطونيو جوتيريش الامين العام لأمم المتحدة
هند المغربي

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قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الشكر لكل عمال الإغاثة على مستوى العالم ودورهم في مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في الأوقات الصعبة، ونشر مقطع فيديو يوضح جانبا من أعمال عمال الإغاثة فى أثناء مساعدتهم للاجئين والنازحين فى مختلف دول العالم فى أصعب الأوقات التى تمر بها دول العالم وسط جائحة كورونا. 

وغرد جوتيريش على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " يلعب عمال الإغاثة دورًا حاسمًا في مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في أصعب الظروف.أنا ممتن لجهودهم المستمرة في مكافحة كوفيد -19 "

وفى وقت سابق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش " أن جائحة كوفيد -19 ليس فقط تحديًا للأنظمة الصحية العالمية، ولكنه أيضًا اختبار لروحنا البشرية لافتا  في اليوم العالمى  للضمير ، دعونا نركز على إنسانيتنا المشتركة لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين وبناء مستقبل أفضل للجميع" جاء ذلك تزامنا في اليوم العالمى للضمير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر 5 أبريل

 


جوتيريش

الامم المتحدة

الامين العام

عمال الإغاثة

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