الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات يشيد بالعمل المنزلى.. وغادة والى: سننتصر بالمعركة

كتب محمد تهامى زكى

علقت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات فى فيينا، على مقطع فيديو نشره الحساب الرسمى للمكتب عبر تويتر، أشاروا من خلاله إلى مرور الأسبوع الرابع للعمل عن البعد، فى ظل انتشار وتفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وأظهر الفيديو صور للموظفين خلال عملهم من المنزل، علقوا عليه: "الأسبوع 4 من العمل فى المنزل لزملاء المكتب، ربما يكون العمل عن بعد والتمييز الاجتماعى أمرًا صعبًا، لكن إذا كان هذا هو الثمن الذى يجب دفعه لإنقاذ آلاف الأرواح، فإنه يستحق ذلك".

Week 4 of #homeoffice for UNODC colleagues.

Teleworking & social distancing might be challenging but if that is the price to pay for saving thousands of lives it's worth it!

Together we can #FlattenTheCurve.#TogetherAtHome #myhomeoffice#staysafe #stayhealthy #stayhome #COVID19 pic.twitter.com/3FPJlsmy6r — UN Office on Drugs & Crime (@UNODC) April 6, 2020

من جانبها، علقت الدكتورة غادة والى، مديرة المكتب، قائلة: "هذا يحمينى ويحميك، يتعلق الأمر جميعًا بالتجمع لحماية الفئات الضعيفة ومجتمعاتنا، سننتصر فى هذه المعركة".

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أكدت أن التضامن هو المفتاح للخروج من أزمة جائحة كورونا المستجد، قائلة:"التضامن سيكون المفتاح لبناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة بينما نتعافى ونستعد للتحدى التالي".





وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "التضامن هو المفتاح فى هذه الأزمة، وسيكون المفتاح لبناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة بينما نتعافى ونستعد للتحدى التالى، الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى دعوته للعمل على معالجة الدمار الاجتماعى والاقتصادى الناجم عن جائحة كورونا من خلال مساعدة من هم فى أمس الحاجة".

كما أكدت على أن التحديات التى يواجهها عالمنا، يمكن أن تساعد فى بناء عالم أفضل غدا، قائلة: "يمكن أن تساعدنا التحديات التى نواجهها اليوم على بناء عالم أفضل غدًا، فى نهاية المطاف، ستنتصر الحياة، وسوف نتغلب على كوفيد 19، كأفراد ومجتمعات ومؤسسات سنظهر أقوى وأكثر مرونة وأكثر تركيزًا على ما هو أساسي، بينما نظل آمنين وسالمين، نستعد للتعافى".