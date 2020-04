الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات يشيد بالعمل المنزلى.. وغادة والى: سننتصر بالمعركة

علقت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات فى فيينا، على مقطع فيديو نشره الحساب الرسمى للمكتب عبر تويتر، أشاروا من خلاله إلى مرور الأسبوع الرابع للعمل عن البعد، فى ظل انتشار وتفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأظهر الفيديو صور للموظفين خلال عملهم من المنزل، علقوا عليه: "الأسبوع 4 من العمل فى المنزل لزملاء المكتب، ربما يكون العمل عن بعد والتمييز الاجتماعى أمرًا صعبًا، لكن إذا كان هذا هو الثمن الذى يجب دفعه لإنقاذ آلاف الأرواح، فإنه يستحق ذلك".

Week 4 of #homeoffice for UNODC colleagues.

Teleworking & social distancing might be challenging but if that is the price to pay for saving thousands of lives it's worth it!

Together we can #FlattenTheCurve.#TogetherAtHome #myhomeoffice#staysafe #stayhealthy #stayhome #COVID19 pic.twitter.com/3FPJlsmy6r