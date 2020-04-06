اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 12:49 م
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الأمم المتحدة فى سوريا تنعى وفاة 8 من بينهم 6 أطفال فى انفجار بمخيم نوروز

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:28 م
الأمم المتحدة فى سوريا تنعى وفاة 8 من بينهم 6 أطفال فى انفجار بمخيم نوروز نازحيين سوريين
هند المغربي

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أعرب فريق الأمم المتحدة في سوريا عن أسفه للوفاة المأساوية لثمانية أشخاص في انفجاروقع في مخيم نوروز في محافظة الحسكة ، سوريا.

ومن جانبه قال عمران رضا ، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا ، "إن الأمم المتحدة تشعر بالحزن العميق لأنباء وفاة ثمانية أشخاص ، بينهم ستة أطفال من نفس العائلة ، في حادث وقع في مخيم نوروز ". "

وأضاف رضا ، أنه بالنيابة عن فريق الأمم المتحدة بسوريا ، أبعث بتعازينا للأسرة ، وإلى جميع من في مخيم نوروز الذين تأثروا بهذا الحدث الرهيب." حيث حدث إنفجاروحريق أثناء إعداد الطعام داخل خيمة لافتا إلى أن المخيم يستضيف حاليًا ما يقرب من 500 شخص من النازحين داخليًا.

تم نقل أفراد الأسرة الجرحى المتضررين من الحادث على الفور إلى المستشفيات ، لكن بعضهم توفوا في وقت لاحق بسبب إصاباتهم. لا يزال فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة في حالة حرجة ويتلقى العلاج في المستشفى.

وقال رضا "إن هذه الخسارة في الأرواح تؤكد الظروف الصعبة التي يعيش فيها ملايين السوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم. لافتا إلى أن المؤسسات في  المجال الإنساني ستدعم الأسر النازحة الضعيفة في جميع أنحاء سوريا مؤكدا على الحاجة إلى حلول دائمة.

 


سوريا

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مخيمات

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