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الأردن تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 36 حالة

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:10 ص
الأردن تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 36 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
عمان أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالى بالإصابات إلى 345 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، وفقا لوكالة الأنباء الاردنية، إن حالات الإصابة الجديدة هى لمخالطين لحالات إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينا فى نفس الوقت شفاء 36 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 110 حالات.

من جهه أخرى أكد وزير الإعلام الأردنى أمجد العصايلة، عدم اتخاذ أى قرار بشأن استئناف عمل دوام المؤسسات الرسمية والخاصة فى البلاد من غير المستثناة سابقاً، مشيرا إلى أن القرار ما يزال على طاولة البحث، بما فى ذلك دوام الجامعات والمدارس.

وقال إن إغلاق الحدود والمعابر مستمر حتى إشعار آخر وهو مرتبط بتطورات الأوضاع، مبينًا أنه لم يتم تحديد موعد لفتح الحدود، وأن حركة الشحن لم تتوقف منذ بداية الأزمة.

 


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