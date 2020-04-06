اليوم السابع
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استرداد ألف فدان أملاك دولة بالصحراوى الغربى بمركز ملوى المنيا .. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:15 م
استرداد ألف فدان أملاك دولة بالصحراوى الغربى بمركز ملوى المنيا .. صور محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة
المنيا-حسن عبد الغفار

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قاد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها المحافظة بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.

جاء ذلك، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، وحكمدار جنوب، عامر طه رئيس مدينة ملوي، المهندس عاطف طه مدير عام إدارة الأملاك .
 
وقال المحافظ إن الحملة نجحت في استرداد ألف فدان تقريبا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي ارض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن ارض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة.
 
وأضاف المحافظ خلال مشاركته اليوم في الحملة، أنه تم التحفظ على الأرض ووضع لافتات عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث وجه الجهات الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات وجميع أملاك الدولة الواقعة في نطاق الوحدة المحلية.
 
وكلف المحافظ الجهات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بالمضي في تنفيذ خطة إزالة التعديات وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة .
 
وتواصل الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية في رفع وإزالة جميع التعديات الواقعة على أراض أملاك الدولة داخل زمام المحافظة لاستردادها ومنع جميع من تسول له نفسه التعدي على الأراضي وحفاظا على هيبة وقوة الدولة.

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (1)
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (1)

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (2)
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (2)

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (3)
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (3)

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (4)
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (4)

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (5)
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (5)

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (6)
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (6)

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (7)
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (7)

 

محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (8)
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لاسترداد أراضي الدولة (8)

 


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