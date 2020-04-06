استاذ و4 طلبة بجامعة العريش يعقمون 6 منشأت ومنازل ومساجد بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ استاذ بجامعة العريش، بمعاونة 4 طلبة حملة بالجهودهم الذاتية، خلالها قاموا برش وتعقيم 6 منشأت حكومية وعددا من المنازل والمساجد فى حى ضاحية السلام بالعريش .

وقال الدكتور مصطفى المالح، الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة العريش لـ"اليوم السابع"، أنه وطلبة الجامعة نفذوا الحملة ويوصلونها بجهودهم الذاتية، وأنهم مجموعة أسرة تحيا مصر المركزية بجامعة العريش، ووفرت لهم مديرية الطب البيطرى ، جهازين رش ، وبدورهم يوفرون المطهرات وبمجهوداتهم ودعم مؤسسات المجتمع المدنى يقومون بهذه الحملة.

وأشار إلى أنهم انتهوا من تعقيم مدرسة ابن سيناء، ومدرسة الشهيدة سلمى، وقسم أول ، ومديرية الأوقاف ، مديرية التأمينات الاجتماعية، وإدارة التضامن الاجتماعية بحى الضاحية ، وسوق الخضروات ، والمحلات والمساجد .

وسبق وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن المحافظة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه فى عدد 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفى العريش العام وحالتين بمستشفى بئر العبد النموذجى ، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية..مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه.

أشار المحافظ إلى تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجى كمستشفى إحالة فى حالة حدوث جائحة ، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا على تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل المركزى بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعى ومستشفى الشيخ زويد المركزى بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعى واحد، بجانب إعداد 10 مدارس كمناطق للعزل لذا لزم الأمر.



الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل



الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل



الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل



الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل



الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل



الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل



الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل



الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل



الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل