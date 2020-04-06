اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استاذ و4 طلبة بجامعة العريش يعقمون 6 منشأت ومنازل ومساجد بالعريش

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:58 ص
استاذ و4 طلبة بجامعة العريش يعقمون 6 منشأت ومنازل ومساجد بالعريش تعقيم المساجد بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ استاذ بجامعة العريش، بمعاونة 4 طلبة حملة بالجهودهم الذاتية، خلالها قاموا برش وتعقيم 6 منشأت حكومية وعددا من المنازل والمساجد فى حى ضاحية السلام بالعريش .

وقال الدكتور مصطفى المالح، الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة العريش لـ"اليوم السابع"، أنه وطلبة الجامعة نفذوا الحملة ويوصلونها بجهودهم الذاتية، وأنهم مجموعة أسرة تحيا مصر المركزية بجامعة العريش، ووفرت لهم مديرية الطب البيطرى ، جهازين رش ، وبدورهم يوفرون المطهرات وبمجهوداتهم ودعم مؤسسات المجتمع المدنى يقومون بهذه الحملة.

وأشار إلى أنهم انتهوا من تعقيم مدرسة ابن سيناء، ومدرسة الشهيدة سلمى، وقسم أول ، ومديرية الأوقاف ، مديرية التأمينات الاجتماعية، وإدارة التضامن الاجتماعية بحى الضاحية ، وسوق الخضروات ، والمحلات والمساجد .

وسبق وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن المحافظة خالية من أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم الاشتباه فى عدد 8 حالات من بينها 6 حالات بمستشفى العريش العام وحالتين بمستشفى بئر العبد النموذجى ، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية..مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه.

أشار المحافظ إلى تخصيص مستشفى بئر العبد النموذجى كمستشفى إحالة فى حالة حدوث جائحة ، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا على تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى نخل المركزى بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعى ومستشفى الشيخ زويد المركزى بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعى واحد، بجانب إعداد 10 مدارس كمناطق للعزل لذا لزم الأمر.

 

الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل (1)
الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل

 

الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل (2)
الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل

 

الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل (3)
الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل 

 

الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل (4)
الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل

 

الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل (5)
الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل

 

الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل (6)
الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل

 

الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل (7)
الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل

 

الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل (8)
الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل 

 

الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل (9)
الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل

 

الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل (10)
الاساتذة والطلبة يعقمون المساجد والمنشأت والمنازل 

 

 

 


شمال سيناء

فيروس كورونا

مستشفى العريش العام

سيناء

تعقيم المساجد

تعقيم المنشأت

استاذ بجامعة العريش

الاساتذة والطلاب يعقمون المنشات

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة بنى سويف تعقم قرى مصابى كورونا ومستشفيات استقبال حالات الإشتباه

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:04 ص

صور.. حملات للتعقيم والتطهير ضد "كورونا" فى المنيا خلال ساعات الحظر

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:23 ص

صور.. قيادات محافظة ومديرية أمن الأقصر يتابعون تطبيق حظر التجوال وتعقيم المنشآت

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:05 ص

تعقيم وتطهير 4 قرى بمركز سوهاج وتطهير خط الصرف الصحى بإدفا

الأحد، 05 أبريل 2020 10:40 م

أبو العينين ينظم عملية شاملة لتطهير وتعقيم جزيرة القرصاية فى الجيزة..فيديو وصور

الأحد، 05 أبريل 2020 10:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة