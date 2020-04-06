اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 12:19 م
خالد صلاح
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ارتفاع إصابات كورونا فى اليابان إلى 3963 واتجاه لإعلان الطوارئ بـ 7 محافظات

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:05 م
ارتفاع إصابات كورونا فى اليابان إلى 3963 واتجاه لإعلان الطوارئ بـ 7 محافظات تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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أعلنت اليابان، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 3963 حالةً، فيما كشفت عن اتجاه السلطات لاعلان حالة طوارئ في 7 محافظات على خلفية تفشي الجائحة.

وووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم إنه جرى تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 3963 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 95 حالةً بعد تسجيل عشر حالات جديدة.

وقال رئيس الوزراء الياباني آبى شينزو من جهته، إنه يعتزم إعلان حالة طوارئ لاحتواء تفشي الفيروس التاجي الجديد ابتداءً من غد.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع مع عدد من مسؤولي حزبه إن إعلان الطوارئ سيشمل سبع محافظات بينها طوكيو ، وشيبا، وأوساكا، وفوكوكا) لمدة شهر تقريبًا.

ويتيح إعلان الطوارئ أمام حكام الولايات في بعض المناطق مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم مع بعض الاستثناءات.


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